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Как решить проблему нехватки трудовых мигрантов в Москве — три меры
Как решить проблему нехватки трудовых мигрантов в Москве — три меры
Сейчас на столичных стройках работает около 40 тысяч мигрантов, а до пандемии их было 120 тысяч. Что с этим делать — читайте в обзоре. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T08:36+0500
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москва
работа
стройка
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил меры, которые позволят устранить нехватку кадров на московских строительных площадках. Эпидемия коронавируса и последовавшие за ней ограничения сильно изменили ситуацию на рынке труда, подчеркнул Титов. По его словам, решение проблемы заключается не в восстановлении трудовых потоков из-за рубежа, а наоборот. Ставку необходимо сделать на соотечественников, убежден бизнес-омбудсмен. Титов предложил также способ, как преодолеть существующее недоверие. В этом, по его словам, помогут системные государственные меры. К примеру, специальные жилищные программы в регионах. Схема такая: человек отправляется на работу в Москву, заключает контракт на какое-то количество лет, и в рамках этого контракта получает льготные условия на ипотеку в строящемся доме у себя на малой родине.Еще одно предложение касается качества рабочей силы. Титов предложил на базе центров занятости, профессиональных учебных заведений перед отправкой на вахту проводить краткосрочные курсы по освоению рабочих специальностей, также включая это все в рамки единой программы.Наконец, третья мера — обеспечить трудовым мигрантам определенный уровень бытового комфорта. Однако здесь все не так просто: централизованно это сделать вряд ли удастся, однако власти Москвы и Московской области могли бы софинансировать создание городков для временного проживания приезжающих, считает бизнес-омбудсмен. Титов добавил, что в ближайшее время планирует провести встречу представителей стройотрасли и властей.Ранее вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев объяснил в беседе со Sputnik Узбекистан, сможет ли Москва вовсе отказаться от мигрантов на стройках.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/vlasti-rossii-predskazali-rost-kolichestva-migrantov-k-2030-godu-21106519.html
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москва, работа, стройка, трудовые мигранты

Как решить проблему нехватки трудовых мигрантов в Москве — три меры

08:36 02.11.2021 (обновлено: 08:59 02.11.2021)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке, иллюстративное фото
Рабочие на строительной площадке, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Сейчас на столичных стройках работает около 40 тысяч мигрантов, а до пандемии их было 120 тысяч. Что с этим делать — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил меры, которые позволят устранить нехватку кадров на московских строительных площадках.
Такая проблема есть?

Ранее заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев в интервью РБК сообщил, что столичный стройкомплекс вместе с подрядчикам должен разработать план мероприятий, который позволил бы обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города.

Для преодоления же имеющегося дефицита рабочей силы в строительном секторе Москвы, по словам чиновника, в первую очередь, необходимо повышать зарплаты и уровень механизации на стройках.

Бочкарев отметил, что сейчас на столичных стройках работает около 40 тысяч мигрантов, тогда как до пандемии COVID-19 их было 120 тысяч.

Эпидемия коронавируса и последовавшие за ней ограничения сильно изменили ситуацию на рынке труда, подчеркнул Титов.
По его словам, решение проблемы заключается не в восстановлении трудовых потоков из-за рубежа, а наоборот.
Ставку необходимо сделать на соотечественников, убежден бизнес-омбудсмен.
"Зарплаты в этой сфере, благодаря дефициту, поднялись до весьма конкурентоспособного уровня – это положительный фактор. И "навес" рабочей силы в регионах тоже существует, хороших рабочих мест на местах для всех не хватает. Сильнее всего тому, чтобы россияне поехали в столичный регион замещать освободившиеся вакансии, мешает недоверие. И его нельзя назвать необоснованным. Многие не рискуют отправиться на вахту, зная о случаях обмана, недоплаты".
Борис Титов
Бизнес-омбудсмен России
Титов предложил также способ, как преодолеть существующее недоверие. В этом, по его словам, помогут системные государственные меры.
К примеру, специальные жилищные программы в регионах.
Схема такая: человек отправляется на работу в Москву, заключает контракт на какое-то количество лет, и в рамках этого контракта получает льготные условия на ипотеку в строящемся доме у себя на малой родине.
"Этот дом может строить та же компания, в которую он устроился работать, может строить другая (если она включена в рамки соответствующей госпрограммы)".
Борис Титов
Бизнес-омбудсмен России
Еще одно предложение касается качества рабочей силы.
Титов предложил на базе центров занятости, профессиональных учебных заведений перед отправкой на вахту проводить краткосрочные курсы по освоению рабочих специальностей, также включая это все в рамки единой программы.
Наконец, третья мера — обеспечить трудовым мигрантам определенный уровень бытового комфорта. Однако здесь все не так просто: централизованно это сделать вряд ли удастся, однако власти Москвы и Московской области могли бы софинансировать создание городков для временного проживания приезжающих, считает бизнес-омбудсмен.
"Все описанное при толковом подходе представляет собой целую социально-экономическую стратегию, которая может отразить на жизни всей страны, а не только столицы. В ближайшее время начнем ее формировать".
Борис Титов
Бизнес-омбудсмен России
Титов добавил, что в ближайшее время планирует провести встречу представителей стройотрасли и властей.
Ранее вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев объяснил в беседе со Sputnik Узбекистан, сможет ли Москва вовсе отказаться от мигрантов на стройках.
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