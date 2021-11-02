Как решить проблему нехватки трудовых мигрантов в Москве — три меры

Ранее заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев в интервью РБК сообщил, что столичный стройкомплекс вместе с подрядчикам должен разработать план мероприятий, который позволил бы обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города.

Для преодоления же имеющегося дефицита рабочей силы в строительном секторе Москвы, по словам чиновника, в первую очередь, необходимо повышать зарплаты и уровень механизации на стройках.

Бочкарев отметил, что сейчас на столичных стройках работает около 40 тысяч мигрантов, тогда как до пандемии COVID-19 их было 120 тысяч.