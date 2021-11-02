https://uz.sputniknews.ru/20211102/fond-alishera-usmanova-profinansiruet-rekonstruktsiyu-rezidentsii-knyazya-romanova-v-tashkente-21199095.html
Фонд Алишера Усманова профинансирует реконструкцию резиденции князя Романова в Ташкенте
Фонд Алишера Усманова профинансирует реконструкцию резиденции князя Романова в Ташкенте
Фонд Усманова также поддержал разработку дизайн-концепций нового здания Государственного музея искусств Узбекистана, Центра современного искусства и проекта по... 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T17:17+0500
2021-11-02T17:17+0500
2021-11-02T17:17+0500
культура
узбекистан
ташкент
алишер усманов
государственный музей искусств узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Фонд “Искусство, наука и спорт”, основанный российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым, поддержал разработку дизайн-концепций проектов по реконструкции и строительству сразу нескольких культурных объектов в Ташкенте, сообщается на сайте фонда.Среди них резиденция князя Н.К.Романова, долгое время служившая Домом приемов МИД. Разработанная концепция реконструкции включает в себя архитектурный план главного здания и его крыльев в соответствии с их историческим назначением, план экспозиции произведений искусств, дизайн ландшафта, а также восстановление существующих фонтанов.Реконструкция особняка великого князя Николая Романова, внука российского императора Николая I, начнется во второй половине 2020 года. После этого в нем откроют филиал Музея искусств Узбекистана. В нем разместится постоянная экспозиция, в которую войдут порядка пятисот экспонатов.Для разработки архитектурного проекта привлечена всемирно известная немецкая компания Atelier Brückner GmbH, которая разработает инженерно-архитектурные решения, дизайн выставочного пространства, а также ландшафтный дизайн резиденции.Помимо этого Фонд “Искусство, наука и спорт” поддержал разработку дизайн-концепций проекта нового здания Государственного музея искусств Узбекистана, под авторством всемирно известного японского архитектора Тадао Андо, Центра современного искусства в Ташкенте и проект сохранения архитектуры модернизма в столице “Модернизм 20/21”.Все данные проекты осуществляются Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211003/knyaz-zaveschal-dvorets-tashkentu-neizvestnye-fakty-ob-osobnyake-romanova-20747743.html
https://uz.sputniknews.ru/20211031/rossiyskiy-muzey-podaril-uzbekistanu-vystavku-21172792.html
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узбекистан, ташкент, алишер усманов, государственный музей искусств узбекистана
Фонд Алишера Усманова профинансирует реконструкцию резиденции князя Романова в Ташкенте
Фонд Усманова также поддержал разработку дизайн-концепций нового здания Государственного музея искусств Узбекистана, Центра современного искусства и проекта по сохранению архитектуры модернизма в столице “Модернизм 20/21”.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Фонд “Искусство, наука и спорт”, основанный российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым, поддержал разработку дизайн-концепций проектов по реконструкции и строительству сразу нескольких культурных объектов в Ташкенте, сообщается
на сайте фонда.
Среди них резиденция князя Н.К.Романова, долгое время служившая Домом приемов МИД. Разработанная концепция реконструкции включает в себя архитектурный план главного здания и его крыльев в соответствии с их историческим назначением, план экспозиции произведений искусств, дизайн ландшафта, а также восстановление существующих фонтанов.
“Основным акцентом в проекте станет создание выставочного пространства, открытого для публики. Посетители смогут не только посетить музей, но и провести время в парковой зоне дворца”, — говорится в сообщении.
Реконструкция особняка великого князя Николая Романова, внука российского императора Николая I, начнется во второй половине 2020 года. После этого в нем откроют филиал Музея искусств Узбекистана. В нем разместится постоянная экспозиция, в которую войдут порядка пятисот экспонатов.
Для разработки архитектурного проекта привлечена всемирно известная немецкая компания Atelier Brückner GmbH, которая разработает инженерно-архитектурные решения, дизайн выставочного пространства, а также ландшафтный дизайн резиденции.
Помимо этого Фонд “Искусство, наука и спорт” поддержал разработку дизайн-концепций проекта нового здания Государственного музея искусств Узбекистана, под авторством всемирно известного японского архитектора Тадао Андо, Центра современного искусства в Ташкенте и проект сохранения архитектуры модернизма в столице “Модернизм 20/21”.
Все данные проекты осуществляются Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.