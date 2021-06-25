https://uz.sputniknews.ru/20210625/ot-obrazovaniya-i-meditsiny-do-selskogo-xozyaystva-chem-volontery-rossii-pomogut-stranam-sng-19418934.html

От образования и медицины до сельского хозяйства: чем волонтеры России помогут странам СНГ

От образования и медицины до сельского хозяйства: чем волонтеры России помогут странам СНГ

Россотрудничество, Ассоциация волонтерских центров и Русская гуманитарная миссия запустили новый проект – "Добро", в которую уже в этом году включат более... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T21:31+0500

2021-06-25T21:31+0500

2021-06-25T21:31+0500

общество

здравоохранение

волонтер

сотрудничество

снг

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Москве, на площадке МИА "Россия сегодня", состоялась онлайн пресс-конференция руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, а а также участников волонтерского движения. Спикеры рассказали о проделанной работе и поделились планами, которые намерены реализовать на пространстве СНГ в ближайшее время.По его словам, в проекте могут участвовать люди разного возраста. Они будут преподавать русский язык от 2 до 8 недель, работая в сотрудничестве с местными неправительственными организациями (НПО). Пока средний возраст волонтеров 25-35 лет. Примаков добавил, что нужны будут добровольцы не только привычных в гуманитарных миссиях профессий - учителя или медики, но даже бухгалтеры – "вполне может какой-нибудь НПО будет нужен человек именно с бухгалтерским образованием". Главное, это вовлечение в неправительственный сектор.Как рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, среди направлений миссии за рубежом особое внимание будет уделяться гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, образованию и культуре, экологии и здравоохранению. Примечательно, что среди запросов от стран на помощь есть и такой пункт - распространение практики ЗОЖ (здорового образа жизни).Среди стран для проведения миссий в 2021 году названы Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Армения.И привел несколько примеров. В Таджикистане есть район, в котором имеется природный очаг резистентного к антибиотикам туберкулеза. Это страна одна из тех, откуда активно едут трудовые мигранты в Россию. "Что нам было бы как государству проще и выгоднее: заняться этой проблемой там или лечить здесь всех, включая собственное население?", — задал риторический вопрос Примаков.Как рассказали организаторы миссии "Добро", отбор волонтеров для участия в гуманитарных миссиях за рубежом будет осуществляться через платформу dobro.ru, которую открыли 25 июня. После регистрации на портале кандидаты смогут заполнить анкеты с указанием навыков и волонтерского опыта, пройти тесты на компетенции (стрессоустойчивость, исполнительность, работа в команде, лидерство и т.д.), принять участие в онлайн-курс и дать интервью. Дальше потенциального добровольца ждет обучение и отбор. На время миссии волонтера застрахуют, оплатят проезд, проживание и питание.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/rossotrudnichestvo-gotovo-podderjat-mestnye-obrazovatelnye-initsiativy-v-uzbekistane-19417838.html

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здравоохранение, волонтер, сотрудничество, снг, образование, узбекистан