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Проще договориться: что ждет российско-узбекский текстиль
Проще договориться: что ждет российско-узбекский текстиль
Позволит ли узбекский хлопок снизить долю китайской продукции на российском рынке - в материале Sputnik Узбекистан.
2021-11-02T07:00+0500
2021-11-02T07:00+0500
экономика
узбекистан
хлопок
промышленность
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан переживает ажиотажный спрос на хлопковую пряжу на внутреннем рынке. Тем не менее, этот всплеск не повлияет на совместное производство текстиля Узбекистана и России, если страны скооперируются и постараются выстроить совместную программу взаимодействия.Об этом заявил глава Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности торгово-промышленной палаты России Андрей Разбродин в эксклюзивном интервью корреспонденту и ведущей Sputnik. Хлопок издавна считается одной из визитных карточек Узбекистана, к тому же страну с Россией объединяют соседские отношения, отметил эксперт."В сегодняшнем мире, который разделяется на группы, у нас крепко интегрированная экономика, языковая среда не сильно поменялась", — перечислил Разбродин, добавив, что России и Узбекистану в связи с вышеназванными факторами легче строить совместные планы по развитию текстиля.Сегодня российские предприниматели инвестируют в прядильное производство Узбекистана. Действуют и совместные предприятия двух стран, некоторые российские бренды "отшивают" вещи в Узбекистане, уточнил эксперт."Если в ближайшее время текстиль включат в перечень отраслей, по которым будут приняты межгосударственные соглашения по страховых гарантиям для бизнеса, банков, то это позволит снизить долю китайской продукции на российском рынке и, вместе с тем, позволит совместным предприятиям более активно выходить на европейский рынок", —заявил Андрей Разбродин.Полное интервью с экспертом смотрите на нашем официальном канале в Youtube &gt;&gt;
https://uz.sputniknews.ru/20210824/s-nachala-goda-uzbekistan-prodal-v-rf-tekstil-bolee-chem-na-polmilliarda-dollarov-20220686.html
https://uz.sputniknews.ru/20200421/Pochemu-uzbekskiy-khlopok-ne-puskayut-na-mirovoy-rynok--mnenie-13970505.html
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узбекистан, хлопок, промышленность

Проще договориться: что ждет российско-узбекский текстиль

07:00 02.11.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаТекстильное производство в Узбекистане
Текстильное производство в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Анна Черкасова
Все материалы
Позволит ли узбекский хлопок снизить долю китайской продукции на российском рынке — в материале Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан переживает ажиотажный спрос на хлопковую пряжу на внутреннем рынке. Тем не менее, этот всплеск не повлияет на совместное производство текстиля Узбекистана и России, если страны скооперируются и постараются выстроить совместную программу взаимодействия.
Об этом заявил глава Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности торгово-промышленной палаты России Андрей Разбродин в эксклюзивном интервью корреспонденту и ведущей Sputnik.
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Я был в Узбекистане в апреле этого года. Цель была, помимо деловой, посмотреть, как развивается отрасль в Узбекистане, какие там положительные моменты, какие недоработки, чтобы выстроить программу взаимодействия.

Андрей Разбродин - Sputnik Узбекистан
Андрей Разбродин
Председатель Комитета торгово-промышленной палаты России
Хлопок издавна считается одной из визитных карточек Узбекистана, к тому же страну с Россией объединяют соседские отношения, отметил эксперт.
"В сегодняшнем мире, который разделяется на группы, у нас крепко интегрированная экономика, языковая среда не сильно поменялась", — перечислил Разбродин, добавив, что России и Узбекистану в связи с вышеназванными факторами легче строить совместные планы по развитию текстиля.
Сегодня российские предприниматели инвестируют в прядильное производство Узбекистана. Действуют и совместные предприятия двух стран, некоторые российские бренды "отшивают" вещи в Узбекистане, уточнил эксперт.
"Если в ближайшее время текстиль включат в перечень отраслей, по которым будут приняты межгосударственные соглашения по страховых гарантиям для бизнеса, банков, то это позволит снизить долю китайской продукции на российском рынке и, вместе с тем, позволит совместным предприятиям более активно выходить на европейский рынок", —заявил Андрей Разбродин.
Полное интервью с экспертом смотрите на нашем официальном канале в Youtube >>
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