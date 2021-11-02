https://uz.sputniknews.ru/20211102/prosche-dogovoritsya-chto-jdet-rossiysko-uzbekskiy-tekstil-21186747.html

Проще договориться: что ждет российско-узбекский текстиль

Проще договориться: что ждет российско-узбекский текстиль

Позволит ли узбекский хлопок снизить долю китайской продукции на российском рынке - в материале Sputnik Узбекистан.

2021-11-02T07:00+0500

2021-11-02T07:00+0500

2021-11-02T07:00+0500

экономика

узбекистан

хлопок

промышленность

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан переживает ажиотажный спрос на хлопковую пряжу на внутреннем рынке. Тем не менее, этот всплеск не повлияет на совместное производство текстиля Узбекистана и России, если страны скооперируются и постараются выстроить совместную программу взаимодействия.Об этом заявил глава Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности торгово-промышленной палаты России Андрей Разбродин в эксклюзивном интервью корреспонденту и ведущей Sputnik. Хлопок издавна считается одной из визитных карточек Узбекистана, к тому же страну с Россией объединяют соседские отношения, отметил эксперт."В сегодняшнем мире, который разделяется на группы, у нас крепко интегрированная экономика, языковая среда не сильно поменялась", — перечислил Разбродин, добавив, что России и Узбекистану в связи с вышеназванными факторами легче строить совместные планы по развитию текстиля.Сегодня российские предприниматели инвестируют в прядильное производство Узбекистана. Действуют и совместные предприятия двух стран, некоторые российские бренды "отшивают" вещи в Узбекистане, уточнил эксперт."Если в ближайшее время текстиль включат в перечень отраслей, по которым будут приняты межгосударственные соглашения по страховых гарантиям для бизнеса, банков, то это позволит снизить долю китайской продукции на российском рынке и, вместе с тем, позволит совместным предприятиям более активно выходить на европейский рынок", —заявил Андрей Разбродин.Полное интервью с экспертом смотрите на нашем официальном канале в Youtube >>

https://uz.sputniknews.ru/20210824/s-nachala-goda-uzbekistan-prodal-v-rf-tekstil-bolee-chem-na-polmilliarda-dollarov-20220686.html

https://uz.sputniknews.ru/20200421/Pochemu-uzbekskiy-khlopok-ne-puskayut-na-mirovoy-rynok--mnenie-13970505.html

узбекистан

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, хлопок, промышленность