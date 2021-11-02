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Скандальную песню Юлдуз Усмановой удалят со всех площадок — подробности
Скандальную песню Юлдуз Усмановой удалят со всех площадок — подробности
Трек перестанут транслировать по телевидению и радио.
2021-11-02T13:36+0500
2021-11-02T14:02+0500
общество
песня
певица
юлдуз усманова
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Песня звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмановой "Xasta bo'lma" будет удалена со всех площадок.Композицию уберут из YouTube, социальных сетей и всех цифровых музыкальных платформ.Также трек перестанут транслировать по телевидению и радио. При этом представители Усмановой объявили, что песня "Xasta bo'lma" совсем скоро зазвучит по-новому. Напомним, на днях Мирзо-Улугбекский межрайонный суд постановил взыскать с узбекской примадонны 185 миллионов сумов. Всему виной стало нарушение авторских прав — артистка использовала в своей песне стихотворение поэта Юлчи Рузиева.Теперь звезда должна выплатить ему компенсацию. За Усманову заступились многие коллеги по шоу-бизнесу. В частности, свою поддержку выразила узбекская актриса Халима Ибрагимова.
https://uz.sputniknews.ru/20211101/xalima-ibragimova-podderjala-yulduz-usmanovu-v-skandale-s-avtorskimi-pravami--video-21181871.html
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песня, певица, юлдуз усманова

Скандальную песню Юлдуз Усмановой удалят со всех площадок — подробности

13:36 02.11.2021 (обновлено: 14:02 02.11.2021)
© Instagram / yulduzibragimovnausmonovaЮлдуз Усманова
Юлдуз Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Instagram / yulduzibragimovnausmonova
В скором времени композиция появится в новом звучании.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Песня звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмановой "Xasta bo'lma" будет удалена со всех площадок.
Композицию уберут из YouTube, социальных сетей и всех цифровых музыкальных платформ.
Также трек перестанут транслировать по телевидению и радио.
При этом представители Усмановой объявили, что песня "Xasta bo'lma" совсем скоро зазвучит по-новому.
Напомним, на днях Мирзо-Улугбекский межрайонный суд постановил взыскать с узбекской примадонны 185 миллионов сумов.
Всему виной стало нарушение авторских прав — артистка использовала в своей песне стихотворение поэта Юлчи Рузиева.
Теперь звезда должна выплатить ему компенсацию.
За Усманову заступились многие коллеги по шоу-бизнесу. В частности, свою поддержку выразила узбекская актриса Халима Ибрагимова.
Юлдуз Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
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Халима Ибрагимова поддержала Юлдуз Усманову в скандале с авторскими правами — видео
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