https://uz.sputniknews.ru/20211102/skolko-lyudey-projivaet-v-uzbekistane-21200903.html

Сколько людей проживает в Узбекистане

Сколько людей проживает в Узбекистане

С 1 ноября в Узбекистана началась пробная онлайн-перепись населения.

2021-11-02T18:37+0500

2021-11-02T18:37+0500

2021-11-02T18:37+0500

инфографика

мультимедиа

узбекистан

население

перепись населения

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По данным статистики, в сентябре количество жителей республики превысило показатель в 35 млн. Причем 17,57 млн от общего числа — мужчины и 17,43 млн — женщины.Пробная перепись пройдет с 1 по 25 ноября в Ходжаабадском районе Андижанской области, Юкоричирчикском районе Ташкентской области, в Хиве Хорезмской области и Яшнабадском районе Ташкента.Таким образом в стране намерены подготовиться к полномасштабному мероприятию в 2023 году.В Узбекистане не проводили перепись населения с 1989 года. Согласно нормам ООН, во всех странах мира сбор демографических данных должен проходить каждые 10 лет.

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мультимедиа , узбекистан, население, перепись населения, инфографика