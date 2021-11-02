Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Инфографика
https://uz.sputniknews.ru/20211102/skolko-lyudey-projivaet-v-uzbekistane-21200903.html
Сколько людей проживает в Узбекистане
Сколько людей проживает в Узбекистане
С 1 ноября в Узбекистана началась пробная онлайн-перепись населения.
2021-11-02T18:37+0500
2021-11-02T18:37+0500
инфографика
мультимедиа
узбекистан
население
перепись населения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21199818_0:0:2401:1351_1920x0_80_0_0_dfeded81cbc9e4a1fa965e1f22ca21ef.png
По данным статистики, в сентябре количество жителей республики превысило показатель в 35 млн. Причем 17,57 млн от общего числа — мужчины и 17,43 млн — женщины.Пробная перепись пройдет с 1 по 25 ноября в Ходжаабадском районе Андижанской области, Юкоричирчикском районе Ташкентской области, в Хиве Хорезмской области и Яшнабадском районе Ташкента.Таким образом в стране намерены подготовиться к полномасштабному мероприятию в 2023 году.В Узбекистане не проводили перепись населения с 1989 года. Согласно нормам ООН, во всех странах мира сбор демографических данных должен проходить каждые 10 лет.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21199818_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_8147099cb3f419fe4b346facc83f5d33.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , узбекистан, население, перепись населения, инфографика

Сколько людей проживает в Узбекистане

18:37 02.11.2021
Госкомстат объявил о проведении в Узбекистане с 1 ноября онлайн-эксперимента по переписи населения. При этом граждан республики, находящихся в стране и за рубежом, призвали активно участвовать в этом мероприятии.
Сколько людей проживает в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
Сколько людей проживает в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
По данным статистики, в сентябре количество жителей республики превысило показатель в 35 млн. Причем 17,57 млн от общего числа — мужчины и 17,43 млн — женщины.
Пробная перепись пройдет с 1 по 25 ноября в Ходжаабадском районе Андижанской области, Юкоричирчикском районе Ташкентской области, в Хиве Хорезмской области и Яшнабадском районе Ташкента.
Таким образом в стране намерены подготовиться к полномасштабному мероприятию в 2023 году.
В Узбекистане не проводили перепись населения с 1989 года. Согласно нормам ООН, во всех странах мира сбор демографических данных должен проходить каждые 10 лет.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:26Тюркоязычные страны создали Совет генпрокуроров
19:23Дорога в космос: узбекские девушки могут запустить наноспутник
19:18Эксперт объяснил, почему мигранты идут на правонарушения
19:09На границе Узбекистана остановили транзит почти 156 кг наркотиков
18:57Абдумалик Халаков прошел в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии — видео
18:37Сколько людей проживает в Узбекистане
18:25Закон суров: почему на Генпрокуратуру Узбекистана подали в суд
18:13В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе
17:52Взрывы у больницы в Кабуле: погибли 23 человека, около 50 пострадавших
17:51В Ташкенте автобусные остановки не соответствуют нормам — исследование
17:24В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме
17:17Фонд Алишера Усманова профинансирует реконструкцию резиденции князя Романова в Ташкенте
17:02Apple резко сокращает выпуск планшетов iPad — причины
17:01Создают ли талибы помехи Узбекистану в торговле?
16:36США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин
16:20Камилов: Строительство АЭС в Узбекистане — вне всякой политики
14:30В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента
14:30Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане
14:26Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС
14:18Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе