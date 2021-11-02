https://uz.sputniknews.ru/20211102/skolko-lyudey-projivaet-v-uzbekistane-21200903.html
Сколько людей проживает в Узбекистане
Сколько людей проживает в Узбекистане
С 1 ноября в Узбекистана началась пробная онлайн-перепись населения.
2021-11-02T18:37+0500
2021-11-02T18:37+0500
2021-11-02T18:37+0500
инфографика
мультимедиа
узбекистан
население
перепись населения
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По данным статистики, в сентябре количество жителей республики превысило показатель в 35 млн. Причем 17,57 млн от общего числа — мужчины и 17,43 млн — женщины.Пробная перепись пройдет с 1 по 25 ноября в Ходжаабадском районе Андижанской области, Юкоричирчикском районе Ташкентской области, в Хиве Хорезмской области и Яшнабадском районе Ташкента.Таким образом в стране намерены подготовиться к полномасштабному мероприятию в 2023 году.В Узбекистане не проводили перепись населения с 1989 года. Согласно нормам ООН, во всех странах мира сбор демографических данных должен проходить каждые 10 лет.
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мультимедиа , узбекистан, население, перепись населения, инфографика
Сколько людей проживает в Узбекистане
Госкомстат объявил о проведении в Узбекистане с 1 ноября онлайн-эксперимента по переписи населения. При этом граждан республики, находящихся в стране и за рубежом, призвали активно участвовать в этом мероприятии.
По данным
статистики, в сентябре количество жителей республики превысило показатель в 35 млн. Причем 17,57 млн от общего числа — мужчины и 17,43 млн — женщины.
Пробная перепись пройдет
с 1 по 25 ноября в Ходжаабадском районе Андижанской области, Юкоричирчикском районе Ташкентской области, в Хиве Хорезмской области и Яшнабадском районе Ташкента.
Таким образом в стране намерены подготовиться к полномасштабному мероприятию в 2023 году.
В Узбекистане не проводили перепись населения с 1989 года. Согласно нормам ООН, во всех странах мира сбор демографических данных должен проходить каждые 10 лет.