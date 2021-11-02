https://uz.sputniknews.ru/20211102/sozdayut-li-taliby-pomexi-uzbekistanu-v-torgovle-21197713.html

Создают ли талибы помехи Узбекистану в торговле?

Создают ли талибы помехи Узбекистану в торговле?

Ранее Ташкент договорился с новыми властями Афганистана о продолжении взаимной торговли.

2021-11-02T17:01+0500

2021-11-02T17:01+0500

2021-11-02T17:01+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

торговля

радикальное движение "талибан"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21197862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b62e8d798c1c8ee50534fff09d74bad.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Торговля между Узбекистаном и Афганистаном восстанавливается. Поставщики с афганской стороны остались прежними, талибы не создают проблем в перемещении товаров.Об этом РИА Новости заявил директор узбекского логистического центра Termez Cargo Centre Нодирберк Джалилов.Он отметил, что на склады центра поступает картофель из Пакистана от афганских предпринимателей-посредников, к середине ноября начнутся поставки цитрусовых. В свою очередь, узбекские компании поставляют афганским потребителям продовольственные товары.Джалилов напомнил, что правительство Узбекистана в октябре освободило от импортных пошлин ввоз в страну цитрусовых и картофеля, поэтому "объемы поставок из Афганистана даже будут больше, чем в прошлом году". По имеющимся данным, в 2020 году через логистический центр в Термезе из Афганистана было отгружено около 18 тысяч тонн сельхозпродукции, из них 95% затем поступило на рынок Узбекистана.Ранее вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков сообщал, что Ташкент договорился с новыми властями Афганистана о продолжении взаимной торговли. Умурзаков возглавлял узбекскую делегацию на переговорах с правительством талибов 16 октября в Термезе. Объем торговли между Узбекистаном и Афганистаном в январе-сентябре составил 488,9 миллиона долларов (минус 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), из которых 99% традиционно приходится на узбекский экспорт.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211027/vlasti-afganistana-poka-ne-razreshili-vvoz-pomoschi-oon-iz-uzbekskogo-termeza-21110246.html

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, афганистан, торговля, радикальное движение "талибан"