https://uz.sputniknews.ru/20211102/sozdayut-li-taliby-pomexi-uzbekistanu-v-torgovle-21197713.html
Создают ли талибы помехи Узбекистану в торговле?
Создают ли талибы помехи Узбекистану в торговле?
Ранее Ташкент договорился с новыми властями Афганистана о продолжении взаимной торговли.
2021-11-02T17:01+0500
2021-11-02T17:01+0500
2021-11-02T17:01+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
торговля
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Торговля между Узбекистаном и Афганистаном восстанавливается. Поставщики с афганской стороны остались прежними, талибы не создают проблем в перемещении товаров.Об этом РИА Новости заявил директор узбекского логистического центра Termez Cargo Centre Нодирберк Джалилов.Он отметил, что на склады центра поступает картофель из Пакистана от афганских предпринимателей-посредников, к середине ноября начнутся поставки цитрусовых. В свою очередь, узбекские компании поставляют афганским потребителям продовольственные товары.Джалилов напомнил, что правительство Узбекистана в октябре освободило от импортных пошлин ввоз в страну цитрусовых и картофеля, поэтому "объемы поставок из Афганистана даже будут больше, чем в прошлом году". По имеющимся данным, в 2020 году через логистический центр в Термезе из Афганистана было отгружено около 18 тысяч тонн сельхозпродукции, из них 95% затем поступило на рынок Узбекистана.Ранее вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков сообщал, что Ташкент договорился с новыми властями Афганистана о продолжении взаимной торговли. Умурзаков возглавлял узбекскую делегацию на переговорах с правительством талибов 16 октября в Термезе. Объем торговли между Узбекистаном и Афганистаном в январе-сентябре составил 488,9 миллиона долларов (минус 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), из которых 99% традиционно приходится на узбекский экспорт.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211027/vlasti-afganistana-poka-ne-razreshili-vvoz-pomoschi-oon-iz-uzbekskogo-termeza-21110246.html
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узбекистан, афганистан, торговля, радикальное движение "талибан"
Создают ли талибы помехи Узбекистану в торговле?
Остались ли прежними поставщики после прихода талибов к власти в Афганистане? На этот вопрос ответил глава логистического центра в Термезе.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Торговля между Узбекистаном и Афганистаном восстанавливается. Поставщики с афганской стороны остались прежними, талибы не создают проблем в перемещении товаров.
Об этом РИА Новости
заявил директор узбекского логистического центра Termez Cargo Centre Нодирберк Джалилов.
"Динамика грузов из Афганистана растет, по цифрам сказать пока трудно, еще не посчитали точно, но она растет", — ответил Джалилов.
Он отметил, что на склады центра поступает картофель из Пакистана от афганских предпринимателей-посредников, к середине ноября начнутся поставки цитрусовых.
"Поставщики и бизнесмены из Афганистана остались прежними, что были и раньше, здесь серьезных проблем (со стороны новых афганских властей) мы не видим", — отметил директор центра.
В свою очередь, узбекские компании поставляют афганским потребителям продовольственные товары.
Джалилов напомнил, что правительство Узбекистана в октябре освободило от импортных пошлин ввоз в страну цитрусовых и картофеля, поэтому "объемы поставок из Афганистана даже будут больше, чем в прошлом году".
По имеющимся данным, в 2020 году через логистический центр в Термезе из Афганистана было отгружено около 18 тысяч тонн сельхозпродукции, из них 95% затем поступило на рынок Узбекистана.
Ранее вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков сообщал, что Ташкент договорился с новыми властями Афганистана о продолжении взаимной торговли.
Умурзаков возглавлял узбекскую делегацию на переговорах с правительством талибов 16 октября в Термезе.
Объем торговли между Узбекистаном и Афганистаном в январе-сентябре составил 488,9 миллиона долларов (минус 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), из которых 99% традиционно приходится на узбекский экспорт.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран