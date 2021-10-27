https://uz.sputniknews.ru/20211027/vlasti-afganistana-poka-ne-razreshili-vvoz-pomoschi-oon-iz-uzbekskogo-termeza-21110246.html

Власти Афганистана пока не разрешили ввоз помощи ООН из узбекского Термеза

Власти Афганистана пока не разрешили ввоз помощи ООН из узбекского Термеза

Ранее директор логистического центра Termez Cargo Centre Нодирберк Джалилов сообщил, что с начала октября в Термез по железной дороге уже поступило около 40... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T11:35+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Власти Афганистана пока не дали разрешение на ввоз гуманитарной помощи Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), которая находится в узбекском Термезе.Об этом РИА Новости проинформировал представитель УВКБ.Источник отметил, что новые гуманитарные грузы УВКБ будут перевозиться в Афганистан через Термез, так как этот маршрут определен совместно с узбекской стороной в качестве дополнительного транспортного коридора для доставки помощи афганскому народу.Узбекский логистический центр Termez Cargo Centre в середине октября получил от УВКБ 96 тонн помощи, предназначенной Афганистану, — в нее вошли предметы первой необходимости. Планируется, что после доставки грузов в Термез помощь на грузовиках через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" будет передана в афганский Мазари-Шариф.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211017/chto-vklyuchayut-v-sebya-pochti-100-tonn-gumpomoschi-dlya-afganistana--perechen-20939466.html

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