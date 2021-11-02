https://uz.sputniknews.ru/20211102/uzbekistan-eksportiroval-svyshe-25-tysyach-avtomobiley-v-2021-godu-21194507.html
Узбекистан экспортировал свыше 25 тысяч автомобилей в 2021 году
Узбекистан экспортировал свыше 25 тысяч автомобилей в 2021 году
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт легковых автомобилей увеличился на 14 036 штук.
2021-11-02T13:33+0500
2021-11-02T13:33+0500
2021-11-02T13:34+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Узбекистан экспортировал 25 171 авто на сумму $242,5 млн в период с января по сентябрь 2021 года, сообщает Государственный комитет по статистике.Согласно данным госкомитета, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт легковых автомобилей увеличился на 14 036 штук.Кроме того, за девять месяцев этого года Узбекистан ввез из 22 зарубежных стран около $18 150 машин на сумму 390,2 млн. Отмечается, что импорт легковых автомобилей сократился на 2 331 единицу по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Ранее Госкомстат обнародовал информацию о том, что с января по сентябрь этого года в республику было доставлено 558 электромобилей. Импорт машин превысил показатели аналогичного периода 2020-го почти в семь раз.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/tseny-na-avto-na-vtorichnom-rynke-v-uzbekistane-vyrosli-do-18-21137916.html
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узбекистан, госкомстат, экспорт, статистика
Узбекистан экспортировал свыше 25 тысяч автомобилей в 2021 году
13:33 02.11.2021 (обновлено: 13:34 02.11.2021)
По данным Госкомстата, за девять месяцев из республики в другие страны было поставлено на 14 036 авто больше, чем в прошлом году в период с января по сентябрь.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Узбекистан экспортировал 25 171 авто на сумму $242,5 млн в период с января по сентябрь 2021 года, сообщает
Государственный комитет по статистике.
Согласно данным госкомитета, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт легковых автомобилей увеличился на 14 036 штук.
Кроме того, за девять месяцев этого года Узбекистан ввез из 22 зарубежных стран около $18 150 машин на сумму 390,2 млн.
Отмечается, что импорт легковых автомобилей сократился на 2 331 единицу по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Ранее Госкомстат обнародовал
информацию о том, что с января по сентябрь этого года в республику было доставлено 558 электромобилей. Импорт машин превысил показатели аналогичного периода 2020-го почти в семь раз.