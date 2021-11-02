https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-upravlenii-musulman-otvetili-na-obvinenie-zamestitelya-imama-v-djixadizme-21198579.html

В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме

В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме

На самом деле, задержанный правоохранительными органами был не заместитель имама мечети, а представителем другой профессиональной отрасли. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-02T17:24+0500

2021-11-02T17:24+0500

2021-11-02T17:24+0500

происшествия

задержание

имам

опровержение

управление мусульман узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана решительно опровергли опубликованную ранее информацию о том, что среди задержанных у мечети в Кашкадарьинской области был заместитель имама этого религиозного учреждения. Выяснилось, что никто из 12 обвиняемых в причастности к религиозно-экстремистскому течению "Джихадизм"* не является заместителем духовного наставника мечети. При этом в Управлении отметили, что имамы и их заместители, напротив, ведут активную просветительскую деятельность среди молодежи и готовы бороться с возможными деструктивными идеями.Несколько дней назад сотрудники спецслужб СГБ и МВД Узбекистана задержали в Кашкадарьинской области 12 человек по подозрению в создании ячейки запрещенного религиозно-экстремистского течения. Сообщалось, что среди них - глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие.

https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-tashoblasti-zaderjali-djixadistov-sobiravshixsya-uexat-v-siriyu-20116493.html

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задержание, имам, опровержение, управление мусульман узбекистана