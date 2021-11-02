https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-upravlenii-musulman-otvetili-na-obvinenie-zamestitelya-imama-v-djixadizme-21198579.html
В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме
В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме
На самом деле, задержанный правоохранительными органами был не заместитель имама мечети, а представителем другой профессиональной отрасли. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T17:24+0500
2021-11-02T17:24+0500
2021-11-02T17:24+0500
происшествия
задержание
имам
опровержение
управление мусульман узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана решительно опровергли опубликованную ранее информацию о том, что среди задержанных у мечети в Кашкадарьинской области был заместитель имама этого религиозного учреждения. Выяснилось, что никто из 12 обвиняемых в причастности к религиозно-экстремистскому течению "Джихадизм"* не является заместителем духовного наставника мечети. При этом в Управлении отметили, что имамы и их заместители, напротив, ведут активную просветительскую деятельность среди молодежи и готовы бороться с возможными деструктивными идеями.Несколько дней назад сотрудники спецслужб СГБ и МВД Узбекистана задержали в Кашкадарьинской области 12 человек по подозрению в создании ячейки запрещенного религиозно-экстремистского течения. Сообщалось, что среди них - глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-tashoblasti-zaderjali-djixadistov-sobiravshixsya-uexat-v-siriyu-20116493.html
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задержание, имам, опровержение, управление мусульман узбекистана
В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме
На самом деле, задержанный правоохранительными органами был не заместитель имама мечети, а представителем другой профессиональной отрасли.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
В Управлении мусульман Узбекистана решительно опровергли
опубликованную ранее информацию о том, что среди задержанных у мечети в Кашкадарьинской области был заместитель имама этого религиозного учреждения.
Выяснилось, что никто из 12 обвиняемых в причастности к религиозно-экстремистскому течению "Джихадизм"* не является заместителем духовного наставника мечети.
При этом в Управлении отметили, что имамы и их заместители, напротив, ведут активную просветительскую деятельность среди молодежи и готовы бороться с возможными деструктивными идеями.
Несколько дней назад сотрудники спецслужб СГБ и МВД Узбекистана задержали
в Кашкадарьинской области 12 человек по подозрению в создании ячейки запрещенного религиозно-экстремистского течения.
Сообщалось, что среди них - глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие.