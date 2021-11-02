Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-upravlenii-musulman-otvetili-na-obvinenie-zamestitelya-imama-v-djixadizme-21198579.html
В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме
В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме
На самом деле, задержанный правоохранительными органами был не заместитель имама мечети, а представителем другой профессиональной отрасли. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T17:24+0500
2021-11-02T17:24+0500
происшествия
задержание
имам
опровержение
управление мусульман узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1221/78/12217870_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa6681517b73721137037ee406372f51.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана решительно опровергли опубликованную ранее информацию о том, что среди задержанных у мечети в Кашкадарьинской области был заместитель имама этого религиозного учреждения. Выяснилось, что никто из 12 обвиняемых в причастности к религиозно-экстремистскому течению "Джихадизм"* не является заместителем духовного наставника мечети. При этом в Управлении отметили, что имамы и их заместители, напротив, ведут активную просветительскую деятельность среди молодежи и готовы бороться с возможными деструктивными идеями.Несколько дней назад сотрудники спецслужб СГБ и МВД Узбекистана задержали в Кашкадарьинской области 12 человек по подозрению в создании ячейки запрещенного религиозно-экстремистского течения. Сообщалось, что среди них - глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-tashoblasti-zaderjali-djixadistov-sobiravshixsya-uexat-v-siriyu-20116493.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1221/78/12217870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f27645762d1f531d11474570eaa4938.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
задержание, имам, опровержение, управление мусульман узбекистана

В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме

17:24 02.11.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровВеличественная башня мечети "Хазрати Имам" в Ташкенте
Величественная башня мечети Хазрати Имам в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На самом деле, задержанный правоохранительными органами был не заместитель имама мечети, а представителем другой профессиональной отрасли.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана решительно опровергли опубликованную ранее информацию о том, что среди задержанных у мечети в Кашкадарьинской области был заместитель имама этого религиозного учреждения.
Выяснилось, что никто из 12 обвиняемых в причастности к религиозно-экстремистскому течению "Джихадизм"* не является заместителем духовного наставника мечети.
При этом в Управлении отметили, что имамы и их заместители, напротив, ведут активную просветительскую деятельность среди молодежи и готовы бороться с возможными деструктивными идеями.
Наручники висят на дверной ручки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
Происшествия
В Ташобласти задержали "джихадистов", собиравшихся уехать в Сирию
17 августа, 19:02
Несколько дней назад сотрудники спецслужб СГБ и МВД Узбекистана задержали в Кашкадарьинской области 12 человек по подозрению в создании ячейки запрещенного религиозно-экстремистского течения.
Сообщалось, что среди них - глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:24В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме
17:17Фонд Алишера Усманова профинансирует реконструкцию резиденции князя Романова в Ташкенте
17:02Apple резко сокращает выпуск планшетов iPad
17:01Создают ли талибы помехи Узбекистану в торговле?
16:36США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин
16:20Камилов: Строительство АЭС в Узбекистане — вне всякой политики
14:30В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента
14:30Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане
14:26Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС
14:18Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе
13:36Скандальную песню Юлдуз Усмановой удалят со всех площадок — подробности
13:33Узбекистан раскрыл данные экспорта автомобилей в 2021 году
13:30В ОАЭ задержан террорист из Узбекистана, скрывавшийся 16 лет
13:29Узбекистанцев предупредили о резком похолодании — ударит мороз
13:15Узбекские мультфильмы получили награды международного фестиваля
12:37В России назвали главное слово года
12:13Оперативники пресекли незаконную продажу психотропных препаратов
12:12В Узбекистане начнут продавать рынки: что будет на их месте?
11:32Женщина и ее двое детей погибли во сне из-за домашней печи
11:11Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год