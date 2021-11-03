https://uz.sputniknews.ru/20211103/aeroport-namangana-vpervye-prinyal-reys-aeroflota-iz-peterburga-21204902.html
Аэропорт Намангана впервые принял рейс "Аэрофлота" из Петербурга
Аэропорт Намангана впервые принял рейс "Аэрофлота" из Петербурга
Рейсы теперь будут выполняться дважды в неделю.
2021-11-03T08:45+0500
2021-11-03T08:45+0500
2021-11-03T08:45+0500
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Аэропорт Намангана, расположенный на востоке Узбекистана, начал принимать рейсы "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга.Перый борт прибыл накануне. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам на чартерной основе с дальнейшим переходом на регулярное расписание. Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном возобновилось с 1 апреля. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика UzAirways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также продолжали выполняться чартерные рейсы.Сейчас в Наманган из городов России летают авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia.Ранее в Uzbekistan Airways сообщали, что использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с QR-кодами о вакцинации от коронавируса с 1 сентября станет обязательным на рейсах авиакомпании в Россию.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/kod-dostupa-za-granitsu-chto-nado-znat-uzbekistantsam-20988449.html
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санкт-петербург, наманган, рейс, аэрофлот
Аэропорт Намангана впервые принял рейс "Аэрофлота" из Петербурга
Рейсы будут выполняться дважды в неделю на чартерной основе.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Аэропорт Намангана, расположенный на востоке Узбекистана, начал принимать рейсы "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга.
Перый борт прибыл накануне.
"Сегодня впервые в истории международного аэропорта "Наманган" был принят рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга", —сообщили во вторник в АО Uzbekistan Airports.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам на чартерной основе с дальнейшим переходом на регулярное расписание.
Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном возобновилось с 1 апреля.
Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика UzAirways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также продолжали выполняться чартерные рейсы.
Сейчас в Наманган из городов России летают авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia.
Ранее в Uzbekistan Airways сообщали, что использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с QR-кодами о вакцинации от коронавируса с 1 сентября станет обязательным на рейсах авиакомпании в Россию.