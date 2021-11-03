https://uz.sputniknews.ru/20211103/aeroport-namangana-vpervye-prinyal-reys-aeroflota-iz-peterburga-21204902.html

Аэропорт Намангана впервые принял рейс "Аэрофлота" из Петербурга

Аэропорт Намангана впервые принял рейс "Аэрофлота" из Петербурга

Рейсы теперь будут выполняться дважды в неделю.

2021-11-03T08:45+0500

2021-11-03T08:45+0500

2021-11-03T08:45+0500

общество

санкт-петербург

наманган

рейс

аэрофлот

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Аэропорт Намангана, расположенный на востоке Узбекистана, начал принимать рейсы "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга.Перый борт прибыл накануне. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам на чартерной основе с дальнейшим переходом на регулярное расписание. Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном возобновилось с 1 апреля. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика UzAirways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также продолжали выполняться чартерные рейсы.Сейчас в Наманган из городов России летают авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia.Ранее в Uzbekistan Airways сообщали, что использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" с QR-кодами о вакцинации от коронавируса с 1 сентября станет обязательным на рейсах авиакомпании в Россию.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/kod-dostupa-za-granitsu-chto-nado-znat-uzbekistantsam-20988449.html

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