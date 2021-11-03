https://uz.sputniknews.ru/20211103/baby-narojayut-vyyasnilis-istinnye-vinovniki-volny-smertey-v-rossii-21209552.html

"Бабы нарожают": выяснились истинные виновники волны смертей в России

"Бабы нарожают": выяснились истинные виновники волны смертей в России

Какие эпидемии опасны для государства? Подчеркну — именно для государства. Не для народа страны, а для той властно-административной машины, что этой страной... 03.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-03T12:01+0500

2021-11-03T12:01+0500

2021-11-03T12:01+0500

россия

смерть

эпидемия

государство

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Ответ прост и вполне очевиден: для государства опасны те эпидемии, которые угрожают его бесперебойному функционированию и самому его существованию. А подобные угрозы несут в себе заболевания с такой высокой заразностью и смертностью, что они начинают влиять на работу госмашины. И неважно, идет ли речь о коллапсе системы здравоохранения или параличе экономики.Отсюда второй вопрос: несет ли COVID-19 в себе такую угрозу для государства, в частности российского?За почти два года пандемии ответ стал столь же очевиден — нет, не несет. Причем это ясно и для власть имущих, и для общества.Именно в данном обстоятельстве стоит искать разгадку той поразительной ситуации, которая сложилась в нашей стране вокруг ковида, — и в обществе, и в государственной политике.Начать стоит с общества.Приблизительно столько же глубоко прониклись угрозой заболевания и стараются тщательно соблюдать меры предосторожности: так давно привились, что уже проходят ревакцинацию, держат социальную дистанцию, по всем правилам носят средства индивидуальной защиты в публичных местах и так далее.Ну и есть остальное население нашей страны — абсолютное его большинство, процентов 70-80, которое не то чтобы отрицает ковид, но по разным причинам не считает необходимым принятие и соблюдение экстраординарных мер (как государственных, так и личных) для борьбы с ним. Одни полагают угрозу преувеличенной. Другие видят в происходящем зловещий заговор мировой закулисы и не хотят ей подыгрывать. Третьи полагаются на русский авось. А четвертые лично для себя (относительно молодых и здоровых) оценивают как очень низкие шансы тяжелых и фатальных последствий, даже если они заразятся, и считают, что можно не напрягаться.Отсюда и расслабленное ношение маски на подбородке, а то и вовсе принципиальный отказ от нее. И затягивание с вакцинацией — не потому, что человек принципиально против, а потому, что ему, по его мнению, не горит. И крайне негативное отношение к любым жестким государственным мерам борьбы, хотя идея отдохнуть в нерабочие дни нравится почти всем.Что же касается цифр, жутких российских цифр ежедневной смертности от ковида, то с трагедией потери близкого человека от коронавируса столкнулась пока все-таки не очень большая доля наших сограждан. Для остальных же это, как в известном афоризме, просто статистика: тысячей смертей в день больше, тысячей меньше.И надо отдавать себе отчет, что государство — ни одно государство — не может себе позволить игнорировать мнение абсолютного большинства своих граждан. Россия никаким исключением тут не является, руководство страны вынуждено в своих действиях учитывать фирменный отечественный микс фатализма с принципиальным разгильдяйством и выстраивать политику с учетом данного фактора.Тем более что, как и было сказано вначале, никакой серьезной угрозы самому государству ковид не несет. Более того, российские власти извлекли для себя массу полезного опыта из вызова пандемии.Были обкатаны и проверены на прочность многочисленные управленческие процессы, как новые, так и хорошо забытые старые. Система здравоохранения научилась справляться со стрессовыми нагрузками. Были отработаны механизмы оперативного развертывания дополнительных стационаров при вспышках заболеваемости. Все это — ценнейший опыт в нынешних условиях глобальной турбулентности и нарастания международной напряженности во всех сферах.Кроме того, благодаря общественному нигилизму и необходимости учитывать его российское государство получило несколько неожиданных бонусов.Например, оно заинтересовано развивать внутренний туризм — и ему, конечно, не слишком нравилось, когда миллиарды долларов российских граждан оставались на курортах Европы, Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. Ну что ж, поскольку Россия благодаря принципиальной позиции множества своих граждан находится в "красной зоне" и конца-края этому не видно, открытие границ по большинству популярных туристических направлений нам еще долго не грозит.И не потому, что Кремль и лично Путин никого никуда не пущают. А потому, что с той стороны на нас смотрят как на сумасшедших русских, которые массовым отказом от вакцинации и принципиальным игнорированием мер безопасности твердо вознамерились уморить многие сотни тысяч своих сограждан и которым, конечно, нельзя открывать границу — с таким-то подходом к эпидемии, медицине и жизни.Десятилетиям и даже столетиями одним из главных обвинений в адрес российского государства и любой российской власти было обвинение в цинично-безжалостном отношении к собственному народу, выраженном в знаменитой формуле "бабы нарожают".Что ж, ковид продемонстрировал, что в современной России этот подход характерен не для государства, а для общества. На наших глазах российская власть проявляет на порядок большую гуманность, ответственность и заботу о гражданах, чем люди — об окружающих, своих близких и даже о самих себе.Рано или поздно, так или иначе, ковид будет взят под контроль. Однако, похоже, гуманизация нашего общества, его установок и поведения является куда более сложной задачей и потребует намного больше времени.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211030/putin-prizval-g-20-vzaimno-priznat-sertifikaty-vaktsinatsii-21164934.html

https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-rossii-snova-vvodyat-qr-kody-i-ryad-drugix-ogranicheniy---perechen-21080804.html

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смерть, эпидемия, государство