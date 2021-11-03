https://uz.sputniknews.ru/20211103/dva-uzbekistantsa-pomogali-nelegalno-vexat-v-rossiyu-21211220.html
Два узбекистанца помогали нелегально въехать в Россию
Два узбекистанца помогали нелегально въехать в Россию
Раскрыта схема незаконного въезда мигрантов на территорию Российской Федерации, задержано четверо подозреваемых.
2021-11-03T13:24+0500
2021-11-03T13:24+0500
2021-11-03T13:24+0500
общество
узбекистан
мигранты
подозреваемые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16014298_26:0:1276:703_1920x0_80_0_0_e7111a7ccee8a49a005cb408a3fb33c2.jpg
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Двое граждан Узбекистана наладили съему нелегального въезда мигрантов в Россию. Они договорились с сотрудниками частных клиник о поддельных приглашениях на лечение, сообщает МВД Медиа.Двое работников московских клиник за деньги делали иностранцам приглашения на лечение, в которых указывались фиктивные диагнозы.Все четверо подозреваемых: двое узбекистанцев и двое работников медцентров – задержаны, возбуждено уголовное дело.В начале октября Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала о задержании еще троих человек, действовавших по аналогичной схеме.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/kak-v-rf-postupyat-s-migrantami-nelegalami-posle-30-sentyabrya-20717748.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16014298_182:0:1119:703_1920x0_80_0_0_7ca004393fb5908a20e577b43bf3d1e1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, мигранты, подозреваемые
Два узбекистанца помогали нелегально въехать в Россию
Раскрыта схема незаконного въезда мигрантов на территорию Российской Федерации, задержано четверо подозреваемых.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Двое граждан Узбекистана наладили съему нелегального въезда мигрантов в Россию. Они договорились с сотрудниками частных клиник о поддельных приглашениях на лечение, сообщает МВД Медиа
.
Двое работников московских клиник за деньги делали иностранцам приглашения на лечение, в которых указывались фиктивные диагнозы.
"При проверке подлинности приглашений работники медцентров подтверждали сведения о наличии у иностранцев заболеваний. Фактически же мигранты прибывали в Москву работать", говорится в сообщении.
Все четверо подозреваемых: двое узбекистанцев и двое работников медцентров – задержаны, возбуждено уголовное дело.
В начале октября Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала
о задержании еще троих человек, действовавших по аналогичной схеме.