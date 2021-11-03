https://uz.sputniknews.ru/20211103/dva-uzbekistantsa-pomogali-nelegalno-vexat-v-rossiyu-21211220.html

Два узбекистанца помогали нелегально въехать в Россию

Два узбекистанца помогали нелегально въехать в Россию

Раскрыта схема незаконного въезда мигрантов на территорию Российской Федерации, задержано четверо подозреваемых.

2021-11-03T13:24+0500

2021-11-03T13:24+0500

2021-11-03T13:24+0500

общество

узбекистан

мигранты

подозреваемые

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Двое граждан Узбекистана наладили съему нелегального въезда мигрантов в Россию. Они договорились с сотрудниками частных клиник о поддельных приглашениях на лечение, сообщает МВД Медиа.Двое работников московских клиник за деньги делали иностранцам приглашения на лечение, в которых указывались фиктивные диагнозы.Все четверо подозреваемых: двое узбекистанцев и двое работников медцентров – задержаны, возбуждено уголовное дело.В начале октября Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала о задержании еще троих человек, действовавших по аналогичной схеме.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/kak-v-rf-postupyat-s-migrantami-nelegalami-posle-30-sentyabrya-20717748.html

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узбекистан, мигранты, подозреваемые