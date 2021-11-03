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Два узбекистанца помогали нелегально въехать в Россию
Два узбекистанца помогали нелегально въехать в Россию
Раскрыта схема незаконного въезда мигрантов на территорию Российской Федерации, задержано четверо подозреваемых.
2021-11-03T13:24+0500
2021-11-03T13:24+0500
общество
узбекистан
мигранты
подозреваемые
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Двое граждан Узбекистана наладили съему нелегального въезда мигрантов в Россию. Они договорились с сотрудниками частных клиник о поддельных приглашениях на лечение, сообщает МВД Медиа.Двое работников московских клиник за деньги делали иностранцам приглашения на лечение, в которых указывались фиктивные диагнозы.Все четверо подозреваемых: двое узбекистанцев и двое работников медцентров – задержаны, возбуждено уголовное дело.В начале октября Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала о задержании еще троих человек, действовавших по аналогичной схеме.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/kak-v-rf-postupyat-s-migrantami-nelegalami-posle-30-sentyabrya-20717748.html
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узбекистан, мигранты, подозреваемые

Два узбекистанца помогали нелегально въехать в Россию

13:24 03.11.2021
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Раскрыта схема незаконного въезда мигрантов на территорию Российской Федерации, задержано четверо подозреваемых.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Двое граждан Узбекистана наладили съему нелегального въезда мигрантов в Россию. Они договорились с сотрудниками частных клиник о поддельных приглашениях на лечение, сообщает МВД Медиа.
Двое работников московских клиник за деньги делали иностранцам приглашения на лечение, в которых указывались фиктивные диагнозы.

"При проверке подлинности приглашений работники медцентров подтверждали сведения о наличии у иностранцев заболеваний. Фактически же мигранты прибывали в Москву работать", говорится в сообщении.

Все четверо подозреваемых: двое узбекистанцев и двое работников медцентров – задержаны, возбуждено уголовное дело.
В начале октября Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала о задержании еще троих человек, действовавших по аналогичной схеме.
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