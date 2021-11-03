https://uz.sputniknews.ru/20211103/facebook-otkajetsya-ot-megapopulyarnoy-funktsii-21210084.html

Facebook откажется от мегапопулярной функции

Facebook откажется от мегапопулярной функции

В компании Meta заявили, что любая технология может принести не только пользу, но и опасения, поэтому сначала необходимо найти верный баланс.

2021-11-03T12:36+0500

2021-11-03T12:36+0500

2021-11-03T13:01+0500

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Социальная сеть Facebook планирует отказаться от функции распознавания лиц на фото и видео, использование которой требует дополнительного обсуждения и четкой регламентации, сообщили в компании Meta."В ближайшие недели мы отключим систему распознавания лиц в Facebook. Это станет частью более широкой кампании по ограничению использования технологии распознавания лиц в нашей продукции", - информируется в релизе.Ранее система распознавания лиц была доступна для всех аккаунтов соцсети, эту услугу активировали около трети клиентов Facebook. Однако после внесения изменений, пользователи больше не будут "опознаваться" на чужих фото и видео. Отключение функции приведет к удалению более миллиарда "индивидуальных шаблонов распознавания лиц".Как заявили в компании, любая технология может принести не только пользу, но и опасения, поэтому сначала важно найти верный баланс. "В случае с распознанием лиц, необходимо более продолжительное и открытое обсуждение этого вопроса теми, кого это касается в наибольшей степени. Мы продолжим участвовать в обсуждении и работать с лидирующими в этом процессе гражданским сообществом и регуляторными органами", - пояснили в Meta. Что именно послужило толчком для отказа от популярной функции, не уточняется. Однако в компании уверены, что ограничение ее применения до узкого круга случаев оправдано из-за множества возможных опасений. В тоже время Meta "продолжит работать" над использованием этой технологии в тех сферах применения, где есть возможность "обеспечения прозрачности и контроля самого человека над тем, когда он допускает распознавание своего лица".В конце октября основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменила название на Meta. По его словам, Facebook уже давно перестал быть только лишь сервисом, а превратился в настоящую виртуальную "метавселенную".

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