Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211103/facebook-otkajetsya-ot-megapopulyarnoy-funktsii-21210084.html
Facebook откажется от мегапопулярной функции
Facebook откажется от мегапопулярной функции
В компании Meta заявили, что любая технология может принести не только пользу, но и опасения, поэтому сначала необходимо найти верный баланс.
2021-11-03T12:36+0500
2021-11-03T13:01+0500
в мире
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/03/21210057_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6614e1f19ed27ed0374d1700b3565d30.jpg
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Социальная сеть Facebook планирует отказаться от функции распознавания лиц на фото и видео, использование которой требует дополнительного обсуждения и четкой регламентации, сообщили в компании Meta."В ближайшие недели мы отключим систему распознавания лиц в Facebook. Это станет частью более широкой кампании по ограничению использования технологии распознавания лиц в нашей продукции", - информируется в релизе.Ранее система распознавания лиц была доступна для всех аккаунтов соцсети, эту услугу активировали около трети клиентов Facebook. Однако после внесения изменений, пользователи больше не будут "опознаваться" на чужих фото и видео. Отключение функции приведет к удалению более миллиарда "индивидуальных шаблонов распознавания лиц".Как заявили в компании, любая технология может принести не только пользу, но и опасения, поэтому сначала важно найти верный баланс. "В случае с распознанием лиц, необходимо более продолжительное и открытое обсуждение этого вопроса теми, кого это касается в наибольшей степени. Мы продолжим участвовать в обсуждении и работать с лидирующими в этом процессе гражданским сообществом и регуляторными органами", - пояснили в Meta. Что именно послужило толчком для отказа от популярной функции, не уточняется. Однако в компании уверены, что ограничение ее применения до узкого круга случаев оправдано из-за множества возможных опасений. В тоже время Meta "продолжит работать" над использованием этой технологии в тех сферах применения, где есть возможность "обеспечения прозрачности и контроля самого человека над тем, когда он допускает распознавание своего лица".В конце октября основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменила название на Meta. По его словам, Facebook уже давно перестал быть только лишь сервисом, а превратился в настоящую виртуальную "метавселенную".
https://uz.sputniknews.ru/20211005/sboy-facebook-whatsapp-i-drugix-prilojeniy-prodlilsya-sem-chasov-20767514.html
https://uz.sputniknews.ru/20211008/time-potrollil-tsukerberga-oblojka-jurnala-vyshla-s-neobychnym-portretom-glavy-facebook-20829471.html
https://uz.sputniknews.ru/20211029/delo-tsukerberga-kak-glava-facebook-sozdal-ray-domogatelstv-21148000.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/03/21210057_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0de95c8fb621437c2afb4478bc4ebe90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
facebook

Facebook откажется от мегапопулярной функции

12:36 03.11.2021 (обновлено: 13:01 03.11.2021)
© Sputnik / Максим БлиновЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
Как заявили в компании Meta, любая технология может принести не только пользу, но и опасения, поэтому сначала необходимо найти верный баланс.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Социальная сеть Facebook планирует отказаться от функции распознавания лиц на фото и видео, использование которой требует дополнительного обсуждения и четкой регламентации, сообщили в компании Meta.
"В ближайшие недели мы отключим систему распознавания лиц в Facebook. Это станет частью более широкой кампании по ограничению использования технологии распознавания лиц в нашей продукции", - информируется в релизе.
Логотип социальной сети Facebook - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
В мире
Сбой Facebook, WhatsApp и других приложений продлился семь часов
5 октября, 10:59
Ранее система распознавания лиц была доступна для всех аккаунтов соцсети, эту услугу активировали около трети клиентов Facebook. Однако после внесения изменений, пользователи больше не будут "опознаваться" на чужих фото и видео. Отключение функции приведет к удалению более миллиарда "индивидуальных шаблонов распознавания лиц".
Как заявили в компании, любая технология может принести не только пользу, но и опасения, поэтому сначала важно найти верный баланс.
Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
В мире
Time "потроллил" Цукерберга: обложка журнала вышла с необычным портретом главы Facebook
8 октября, 15:20
"В случае с распознанием лиц, необходимо более продолжительное и открытое обсуждение этого вопроса теми, кого это касается в наибольшей степени. Мы продолжим участвовать в обсуждении и работать с лидирующими в этом процессе гражданским сообществом и регуляторными органами", - пояснили в Meta.
Что именно послужило толчком для отказа от популярной функции, не уточняется. Однако в компании уверены, что ограничение ее применения до узкого круга случаев оправдано из-за множества возможных опасений.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
Колумнисты
Дело Цукерберга: как глава Facebook создал "рай домогательств"
29 октября, 11:33
В тоже время Meta "продолжит работать" над использованием этой технологии в тех сферах применения, где есть возможность "обеспечения прозрачности и контроля самого человека над тем, когда он допускает распознавание своего лица".
В конце октября основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменила название на Meta. По его словам, Facebook уже давно перестал быть только лишь сервисом, а превратился в настоящую виртуальную "метавселенную".
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:24Два узбекистанца помогали нелегально въехать в Россию
12:47Центробанк озвучил два сценария развития макроэкономики Узбекистана
12:36Facebook откажется от мегапопулярной функции
12:01"Бабы нарожают": выяснились истинные виновники волны смертей в России
11:45Украина угрожает Беларуси и России радиоактивным заражением
11:24Глобальное потепление и защита лесов: Путин выступил на климатическом саммите в Глазго
11:20Узбекские спецслужбы схватили "аптечных наркодилеров"
11:00Аграрному сектору выделят 100 миллионов долларов
10:49"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
10:49В Узбекистане создан пенсионный Telegram-бот
10:10Минздрав предупредил об опасности самовольного приема антибиотиков
09:59Хлопкосборщикам начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм
09:30В Узбекистане приступят к масштабному озеленению страны
09:28Муниса Ризаева опровергла слухи о примирении с певицей Райхон — видео
09:00Узбекистан обсудил с СНГ свое "беспилотное" будущее
08:45Аэропорт Намангана впервые принял рейс "Аэрофлота" из Петербурга
08:29У приезжающих в Россию мигрантов предложили брать отпечатки пальцев
07:33Странам Центральной Азии не справиться с угрозами из Афганистана в одиночку — эксперт
07:02В Узбекистане ожидается демографический взрыв. Как власти намерены решать жилищный вопрос?
ВчераВ силах ли армия Узбекистана защитить свои границы?