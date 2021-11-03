https://uz.sputniknews.ru/20211103/taliby-zapretili-ispolzovat-v-afganistane-inostrannuyu-valyutu--glavnaya-prichina-21211873.html

Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту – главная причина

Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту – главная причина

По словам представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида, нарушителей планируется привлекать к ответственности.

2021-11-03T14:03+0500

2021-11-03T14:03+0500

2021-11-03T14:07+0500

в мире

афганистан

валюта

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Пришедшие к власти в Афганистане сторонники "Талибан"* запретили использовать в стране иностранную валюту из-за тяжелой экономической ситуации, заявил представитель движения Забихулла Муджахид."Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани (валюта Афганистана - ред.) при любой транзакции. Исламский эмират предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, бизнесменам впредь использовать афгани при совершении финансовых операций и воздерживаться от использования иностранной валюты", - сообщил Муджахид.По его словам, нарушители будут привлечены к ответственности. Ранее Центральный банк Афганистана издал указ о выдаче денежных переводов только в местной валюте для сохранения американских долларов, сейчас в стране наблюдается их резкая нехватка. Об этом сообщал телеканал Tolo News со ссылкой на осведомленные источники в республике.После взятия Кабула талибами, по распоряжению властей США западные банки заморозили иностранные активы Афганистана. В то же время Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили в стране финансирование проектов. Тогда активы Государственного банка Афганистана составляли $9 млрд в иностранной валюте, а свыше $7 млрд находились в американских банках.В конце сентября минфин США разрешил американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, проводить ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном"* и группировкой "Сеть Хаккани"*. Это решение было принято для облегчения гуманитарных нужд афганцев.В начале августа боевики активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 числа того же месяца они вошли в Кабул. Уже на следующий день талибы заявили об окончании войны. Затем началась двухнедельная массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев из аэропорта Кабула. В ночь на 31 августа военнослужащие США покинули кабульский аэропорт. В начале сентября талибы объявили состав временного правительства республики, его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. Во время первого правления "Талибана"* он занимал должность главы МИД и находился под санкциями ООН c 2001 года.* - террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210928/taliby-zapretili-selfi-i-krossovki-20680099.html

https://uz.sputniknews.ru/20210907/taliby-navodyat-svoi-poryadki-no-drugie-strany-priznavat-ix-ne-speshat-20400994.html

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афганистан, валюта, радикальное движение "талибан"