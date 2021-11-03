https://uz.sputniknews.ru/20211103/xlopkosborschikam-nachnut-vyplachivat-nadbavku-za-kajdyy-kilogramm-21206502.html

Хлопкосборщикам начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм

Хлопкосборщикам начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм

Новая инициатива предусмотрена постановлением "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году". 03.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-03T09:59+0500

2021-11-03T09:59+0500

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общество

узбекистан

хлопок

сбор хлопка

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Сборщикам хлопка в Узбекистане начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм, сообщает Минюст.Согласно принятому постановлению "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году", в республике хлопкосборщикам будут дополнительно выделять 230 сумов за каждый килограмм сырья.В каких регионах будут выплачивать надбавку за сбор хлопкаВ сентябре этого года в Узбекистане была утверждена фиксированная плата за сбор хлопка. Кабинет министров утвердил минимальный тариф за ручной сбор хлопка-сырца на уровне 1200 сумов за первый и 1500 сумов за второй этап сбора сырья.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/syrtsa-vyvezennogo-ne-stoit-ekspert-otsenil-xlopkovuyu-strategiyu-uzbekistana-20819302.html

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узбекистан, хлопок, сбор хлопка