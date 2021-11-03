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Хлопкосборщикам начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм
Хлопкосборщикам начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм
Новая инициатива предусмотрена постановлением "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году". 03.11.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Сборщикам хлопка в Узбекистане начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм, сообщает Минюст.Согласно принятому постановлению "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году", в республике хлопкосборщикам будут дополнительно выделять 230 сумов за каждый килограмм сырья.В каких регионах будут выплачивать надбавку за сбор хлопкаВ сентябре этого года в Узбекистане была утверждена фиксированная плата за сбор хлопка. Кабинет министров утвердил минимальный тариф за ручной сбор хлопка-сырца на уровне 1200 сумов за первый и 1500 сумов за второй этап сбора сырья.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/syrtsa-vyvezennogo-ne-stoit-ekspert-otsenil-xlopkovuyu-strategiyu-uzbekistana-20819302.html
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узбекистан, хлопок, сбор хлопка

Хлопкосборщикам начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм

09:59 03.11.2021 (обновлено: 10:02 03.11.2021)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСборщица хлопка
Сборщица хлопка - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Новая инициатива предусмотрена постановлением "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году".
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Сборщикам хлопка в Узбекистане начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм, сообщает Минюст.
Согласно принятому постановлению "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году", в республике хлопкосборщикам будут дополнительно выделять 230 сумов за каждый килограмм сырья.
Интервью с Леонидом Холодом о хлопковой отрасли Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
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В каких регионах будут выплачивать надбавку за сбор хлопка

в Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях;
во всех районах Каракалпакстана;
в Касанском, Мубарекском, Миришкорском, Нишанском, Каршинском районах, районе Касби Кашкадарьинской области;
в Кизирикском, Бандиханском, Музрабатском и Шерабадском районах Сурхандарьинской области.
В сентябре этого года в Узбекистане была утверждена фиксированная плата за сбор хлопка. Кабинет министров утвердил минимальный тариф за ручной сбор хлопка-сырца на уровне 1200 сумов за первый и 1500 сумов за второй этап сбора сырья.
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