https://uz.sputniknews.ru/20211103/xlopkosborschikam-nachnut-vyplachivat-nadbavku-za-kajdyy-kilogramm-21206502.html
Хлопкосборщикам начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм
Хлопкосборщикам начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм
Новая инициатива предусмотрена постановлением "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году". 03.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-03T09:59+0500
2021-11-03T09:59+0500
2021-11-03T10:02+0500
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хлопок
сбор хлопка
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Сборщикам хлопка в Узбекистане начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм, сообщает Минюст.Согласно принятому постановлению "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году", в республике хлопкосборщикам будут дополнительно выделять 230 сумов за каждый килограмм сырья.В каких регионах будут выплачивать надбавку за сбор хлопкаВ сентябре этого года в Узбекистане была утверждена фиксированная плата за сбор хлопка. Кабинет министров утвердил минимальный тариф за ручной сбор хлопка-сырца на уровне 1200 сумов за первый и 1500 сумов за второй этап сбора сырья.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/syrtsa-vyvezennogo-ne-stoit-ekspert-otsenil-xlopkovuyu-strategiyu-uzbekistana-20819302.html
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узбекистан, хлопок, сбор хлопка
Хлопкосборщикам начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм
09:59 03.11.2021 (обновлено: 10:02 03.11.2021)
Новая инициатива предусмотрена постановлением "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году".
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Сборщикам хлопка в Узбекистане начнут выплачивать надбавку за каждый килограмм, сообщает
Минюст.
Согласно принятому постановлению "О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году", в республике хлопкосборщикам будут дополнительно выделять 230 сумов за каждый килограмм сырья.
В каких регионах будут выплачивать надбавку за сбор хлопка
в Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях;
во всех районах Каракалпакстана;
в Касанском, Мубарекском, Миришкорском, Нишанском, Каршинском районах, районе Касби Кашкадарьинской области;
в Кизирикском, Бандиханском, Музрабатском и Шерабадском районах Сурхандарьинской области.
В сентябре этого года в Узбекистане была утверждена
фиксированная плата за сбор хлопка. Кабинет министров утвердил минимальный тариф за ручной сбор хлопка-сырца на уровне 1200 сумов за первый и 1500 сумов за второй этап сбора сырья.