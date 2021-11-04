https://uz.sputniknews.ru/20211104/atom-ili-solntse-realna-li-energeticheskaya-konkurentsiya-v-uzbekistane-21220562.html

Атом или Солнце: реальна ли энергетическая конкуренция в Узбекистане

Атом или Солнце: реальна ли энергетическая конкуренция в Узбекистане

Развивая атомную энергетику наряду с альтернативной Узбекистан поддержит концепцию "зеленого квадрата". Что это значит для страны рассказал эксперт Sputnik.

2021-11-04T05:03+0500

2021-11-04T05:03+0500

2021-11-04T05:03+0500

общество

узбекистан

эксперт

аэс

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. АЭС и альтернативные источники энергии в Узбекистане не будут конкурировать друг с другом, а создадут межвидовое сотрудничество, считает эксперт по энергетике и главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.Он напоминает, что еще в 2016 году, сразу после подписания Парижского соглашения по климату, "Росатом" предложил концепцию "зеленого квадрата". Она предполагает развитие энергетики на основе четырех безуглеродных источников: ветра, воды, солнца и атома.Для того чтобы выполнить цели соглашения, нынешний баланс предлагается изменить так, чтобы на этот "зелёный квадрат" приходилось 50 процентов всей генерации электроэнергии. Половина из этого должны быть обеспечена атомом, который не зависит от погодных условий, другая часть — альтернативной энергетикой: солнечными, ветряными и гидроэлектростанциями.В августе президент Узбекистана подчеркнул, что страна взяла курс на "зеленую" энергетику. К 2030 году доля возобновляемых источников энергии должна превысить 30 процентов.По его словам, в ближайшие пять лет ожидается рост экономики в 1,5 раза, запуск тысяч новых средних и крупных промышленных предприятий. В связи с этим потребность в электроэнергии резко увеличится на 30 миллиардов киловатт-часов.Незадолго до этого Минэнерго презентовало десять ключевых энергетических проектов, которые будут реализованы в Узбекистане в 2021 году.Среди них — контракты на строительство тепловых, солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 341 МВт, запуск двух крупных солнечных электростанций мощностью по 100 МВт в Навоийской и Самаркандской областях, а также ввод в эксплуатацию тепловых и солнечных электростанций общей мощностью 1 800 МВт.Помимо этого, к 2030 году в Узбекистане планируется ввести в эксплуатацию первую атомную электростанцию, которая будет построена по российским технологиям. Соответствующее соглашение страны подписали в сентябре 2018-го.В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019-го утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022-м с привлечением кредита правительства РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210220/V-tashkentskom-filiale-rossiyskogo-vuza-zarabotala-solnechnaya-elektrostantsiya-16050219.html

https://uz.sputniknews.ru/20210827/chastnaya-solnechnaya-elektrostantsiya-otkrylas-v-navoyiskoy-oblasti-20268181.html

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