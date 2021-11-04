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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендовали пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211104/v-tsik-otvetili-kogda-sostoitsya-inauguratsiya-prezidenta-uzbekistana-21222099.html
В ЦИК ответили, когда состоится инаугурация президента Узбекистана
В ЦИК ответили, когда состоится инаугурация президента Узбекистана
Известно, что подготовка к церемонии уже идет полным ходом.
2021-11-04T11:30+0500
2021-11-04T11:30+0500
выборы президента узбекистана-2021
цик узбекистана
президент узбекистана
инаугурация
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Инаугурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится в ближайшие дни.Об этом заявил в среду председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Зайниддин Низамходжаев.Члены ЦИК также утвердили образец удостоверения президента Узбекистана.В соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.Напомним, что выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/itogi-vyborov-v-uzbekistane-pokazali-odin-vajnyy-moment--ekspert-21087969.html
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цик узбекистана, президент узбекистана, инаугурация

В ЦИК ответили, когда состоится инаугурация президента Узбекистана

11:30 04.11.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOПредвыборный баннер Шавката Мирзиёева
Предвыборный баннер Шавката Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Подготовка к церемонии уже идет полным ходом. Это будет уже второй срок для Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Инаугурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится в ближайшие дни.
Об этом заявил в среду председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Зайниддин Низамходжаев.

"Завтра все члены ЦИК соберутся в Ташкенте... Начались работы по подготовке к основному процессу. В ближайшие дни состоится церемония передачи удостоверения (избранному президенту. — Spuntik) — инаугурация", — сказал Низамходжаев в ходе заседания.

Члены ЦИК также утвердили образец удостоверения президента Узбекистана.
В соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.
Напомним, что выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.
Выборы в Узбекистане-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
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