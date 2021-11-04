https://uz.sputniknews.ru/20211104/v-tsik-otvetili-kogda-sostoitsya-inauguratsiya-prezidenta-uzbekistana-21222099.html

В ЦИК ответили, когда состоится инаугурация президента Узбекистана

В ЦИК ответили, когда состоится инаугурация президента Узбекистана

Известно, что подготовка к церемонии уже идет полным ходом.

2021-11-04T11:30+0500

2021-11-04T11:30+0500

2021-11-04T11:30+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

президент узбекистана

инаугурация

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Инаугурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится в ближайшие дни.Об этом заявил в среду председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Зайниддин Низамходжаев.Члены ЦИК также утвердили образец удостоверения президента Узбекистана.В соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.Напомним, что выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/itogi-vyborov-v-uzbekistane-pokazali-odin-vajnyy-moment--ekspert-21087969.html

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цик узбекистана, президент узбекистана, инаугурация