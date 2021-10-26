https://uz.sputniknews.ru/20211026/itogi-vyborov-v-uzbekistane-pokazali-odin-vajnyy-moment--ekspert-21087969.html

Итоги выборов в Узбекистане показали один важный момент — эксперт

Итоги выборов в Узбекистане показали один важный момент — эксперт

Политолог также назвал фактор, который ограничивает тесное сближение страны с ее ближайшим союзником. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T08:55+0500

2021-10-26T08:55+0500

2021-10-26T08:55+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Итоги президентских выборов в Узбекистане показали, что политическое руководство обеспечивает республике внутреннюю стабильность. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.По его словам, очевидно, что Москва и Ташкент при Мирзиёеве заметно сблизились, и этот процесс продолжится. Тем не менее, по мнению политолога, "есть фактор, который ограничивает еще более тесное сближение — это то, что в рамках проводимой Узбекистаном многовекторной внешней политики он выстраивает отношения с США, в частности, по Афганистану".Евсеев отметил, что развитие американо-узбекских отношений "является сдерживающим фактором для развития российско-узбекских" связей. Вместе с тем политолог обратил внимание, что республике будет проводить независимую внешнюю политику. По предварительным данным ЦИК, победу на прошедших в воскресенье президентских выборах одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев — глава государства набрал 80,1% голосов избирателей.Остальные голоса распределились следующим образом: Максуда Варисова (НДПУ) — 6,6%, Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") — 5,5%, Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) — 4,1%, Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат") — 3,4%.Мирзиёева уже поздравили с победой президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также главы Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента