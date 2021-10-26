Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Итоги выборов в Узбекистане показали один важный момент — эксперт
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOВыборы в Узбекистане-2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Политолог также назвал фактор, который ограничивает тесное сближение страны с ее ближайшим союзником.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Итоги президентских выборов в Узбекистане показали, что политическое руководство обеспечивает республике внутреннюю стабильность.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Президентские выборы показали, что Узбекистан обеспечивает высокую степень внутренней стабильности, в первую очередь, со стороны политического руководства страны. Я не ожидаю, что те проценты, чуть меньше получил Шавкат Мирзиёев (по сравнению с прошлыми выборами. — Sputnik), как-то скажутся на российско-узбекских отношениях. РФ и Узбекистан тесно сотрудничают на двустороннем уровне, Узбекистан стал регулярно приглашаться на заседания высшего совета коллективной обороны в рамках ОДКБ, стал страной-наблюдателем в ЕАЭС".
По его словам, очевидно, что Москва и Ташкент при Мирзиёеве заметно сблизились, и этот процесс продолжится.
Тем не менее, по мнению политолога, "есть фактор, который ограничивает еще более тесное сближение — это то, что в рамках проводимой Узбекистаном многовекторной внешней политики он выстраивает отношения с США, в частности, по Афганистану".
Евсеев отметил, что развитие американо-узбекских отношений "является сдерживающим фактором для развития российско-узбекских" связей.
Вместе с тем политолог обратил внимание, что республике будет проводить независимую внешнюю политику.
"Это государство не стремится вступать в какие-либо союзы. Это приходится учитывать России при выстраивании отношений с Ташкентом. В целом состоявшиеся выборы — залог укрепления российско-узбекских отношений и в военно-политической сфере, и в экономической сфере. В военной сфере наше сотрудничество успешно развивается".
По предварительным данным ЦИК, победу на прошедших в воскресенье президентских выборах одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев — глава государства набрал 80,1% голосов избирателей.
Остальные голоса распределились следующим образом: Максуда Варисова (НДПУ) — 6,6%, Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") — 5,5%, Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) — 4,1%, Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат") — 3,4%.
Мирзиёева уже поздравили с победой президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также главы Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон.