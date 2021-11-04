https://uz.sputniknews.ru/20211104/zablokirovannye-v-uzbekistane-sotsialnye-seti-snova-zarabotali-21222567.html

Заблокированные в Узбекистане социальные сети снова заработали

Заблокированные в Узбекистане социальные сети снова заработали

Президент, узнав о решении "Узкомназората", поручил в срочном порядке разблокировать социальные сети.

2021-11-04T11:59+0500

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общество

узбекистан

социальная сеть

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане вновь заработали соцсети, заблокированные накануне. Речь идет о Telegram, Facebook, "Одноклассниках" и YouTube.Решение об ограничении работы платформ приняла Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациями ("Узкомназорат").Данные меры вызвали широкий общественный резонанс. Президента Шавката Мирзиёева проинформировали об "односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназората", принятых по указанию правительства".Мирзиёев тут же поручил уволить главу инспекции Голибшера Зияева "за ошибочные и несогласованные действия".Власти пообещали провести расследование и наказать всех виновных в произошедшем. В реестре "Узкомназората" между тем уже исчезли данные об ограничении доступа к Telegram, Facebook, YouTube и другим сайтам. В списке заблокированных сайтов остались только TikTok, Twitter, Skype, "ВКонтакте" и WeChat из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20211101/uzbekistan-ujestochil-shtrafnoe-nakazanie-za-narushenie-zakona-o-dannyx-21178318.html

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