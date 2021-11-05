https://uz.sputniknews.ru/20211105/ozvuchena-data-inauguratsii-prezidenta-uzbekistana-21232342.html
Озвучена дата инаугурации президента Узбекистана
Озвучена дата инаугурации президента Узбекистана
Подготовка к церемонии идет полным ходом. Место, где состоится торжество, уже известно. 05.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-05T13:26+0500
2021-11-05T13:26+0500
2021-11-05T13:41+0500
выборы президента узбекистана-2021
президент узбекистана
инаугурация
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вступит в должность президента Узбекистана 6 ноября. Известно, что в церемонии примут участие члены верхней и нижней палат парламента и правительства Узбекистана. Также на торжество приглашены представители дипломатического корпуса.Ранее в ЦИК Узбекистана заявили, что подготовка к церемонии уже идет полным ходом. Мероприятие состоится в новом зале заседаний Сената Олий Мажлиса. Сейчас завершается его отделка. В соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/itogi-vyborov-v-uzbekistane-pokazali-odin-vajnyy-moment--ekspert-21087969.html
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президент узбекистана, инаугурация
Озвучена дата инаугурации президента Узбекистана
13:26 05.11.2021 (обновлено: 13:41 05.11.2021)
Подготовка к церемонии идет полным ходом. Место, где состоится торжество, уже известно.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вступит в должность президента Узбекистана 6 ноября.
Известно, что в церемонии примут участие члены верхней и нижней палат парламента и правительства Узбекистана.
"Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, посвященное вступлению избранного президента Узбекистана в должность, состоится 6 ноября в 11.00 в Ташкенте", — сообщил
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Также на торжество приглашены представители дипломатического корпуса.
Ранее в ЦИК Узбекистана заявили, что подготовка к церемонии уже идет полным ходом. Мероприятие состоится в новом зале заседаний Сената Олий Мажлиса. Сейчас завершается его отделка.
В соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.
Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.