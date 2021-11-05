https://uz.sputniknews.ru/20211105/ozvuchena-data-inauguratsii-prezidenta-uzbekistana-21232342.html

Озвучена дата инаугурации президента Узбекистана

Озвучена дата инаугурации президента Узбекистана

Подготовка к церемонии идет полным ходом. Место, где состоится торжество, уже известно. 05.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-05T13:26+0500

2021-11-05T13:26+0500

2021-11-05T13:41+0500

выборы президента узбекистана-2021

президент узбекистана

инаугурация

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вступит в должность президента Узбекистана 6 ноября. Известно, что в церемонии примут участие члены верхней и нижней палат парламента и правительства Узбекистана. Также на торжество приглашены представители дипломатического корпуса.Ранее в ЦИК Узбекистана заявили, что подготовка к церемонии уже идет полным ходом. Мероприятие состоится в новом зале заседаний Сената Олий Мажлиса. Сейчас завершается его отделка. В соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/itogi-vyborov-v-uzbekistane-pokazali-odin-vajnyy-moment--ekspert-21087969.html

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президент узбекистана, инаугурация