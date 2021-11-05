https://uz.sputniknews.ru/20211105/skolko-esche-jitelyam-uzbekistana-pridetsya-dyshat-pylyu-21236973.html

Сколько еще жителям Узбекистана придется дышать пылью

Сколько еще жителям Узбекистана придется дышать пылью

В четверг количество пыли в воздухе превышало норму в пять раз, а в период с 9 до 11 вечера — в 30 раз. 05.11.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Накануне Узбекистан накрыла пыльная буря.Сильные ветра, пришедшие из Казахстана, подняли высохший верхний слой почвы. Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы.Концентрация пыли и песка в воздухе превышала норму в 30 раз, сейчас — в 10. Видимость на дорогах в ряде областей снизилась до 500-1000 метров, а в Ташкенте вовсе до 200 метров.По словам синоптиков, за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдается в Узбекистане впервые.В Узгидромете заявили, что до 12 ноября в республике дождей не ожидается. Из-за этого высока вероятность, что облако пыли пока никуда не уйдет.В Минздраве ранее озвучили несколько рекомендаций, которые помогут пережить бурю и сохранить здоровье.В первую очередь, речь идет о медицинских масках: их нужно постоянно носить, меняя строго каждые два часа.Кроме того, некоторым категориям граждан следует воздержаться от прогулок на улице.

https://uz.sputniknews.ru/20211105/uzbekistan-poglotila-pylnaya-mgla-foto-i-video-ochevidtsev-21232572.html

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узбекистан, жители, воздух