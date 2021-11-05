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https://uz.sputniknews.ru/20211105/uzbekistan-uvelichit-zanyatost-naseleniya-pri-pomoschi-agrokozyrya--ekspert-21229121.html
Узбекистан увеличит занятость населения при помощи "агрокозыря" — эксперт
Узбекистан увеличит занятость населения при помощи "агрокозыря" — эксперт
Узбекистана намерен в течение 5 лет увеличить урожайность в два раза минимум. В этом поможет только одно.
2021-11-05T20:30+0500
2021-11-05T20:30+0500
общество
узбекистан
население
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен в течение следующих пяти лет повысить урожайность как минимум в два раза — тем самым увеличить занятость населения, а также экспорт сельхозпродукции до $7 млрд.Достичь этих показателей республика может благодаря системе агрокластеров — именно с ее развития начинает свой второй срок на посту президента Шавкат Мирзиёев.Особенности программы корреспонденту Sputnik Узбекистан объяснил доктор экономических наук, экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.Кредиты и самостоятельностьСегодня основная цель Узбекистана в сельском хозяйстве — довести до максимума число кластеров в хлопковой и зерновой сферах. Кластер — это группа предприятий, которые дополняют друг друга в цикле производства и тем самым усиливают конкурентоспособность целой отрасли.Еще одно преимущество кластерной системы заключается в географической близости предприятий: компании могут быстро поставлять друг другу сырье, что влияет и на рост объемов производства продукции.К примеру, кластеризация в области хлопководства позволила увеличить производство хлопковой пряжи. По данным Госкомстата, за первые 8 месяцев текущего года страна произвела 416,4 тыс тонн пряжи, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2020-го.Благодаря кластерам, в сфере хлопководства появилось 125 новых предприятий, обеспечивающих страну 150 тыс рабочих мест. Об этом стало известно на совещании по развитию кластерной системы под председательством Шавката Мирзиёева 27 октября.Чтобы развивать систему дальше, глава страны предложил выдавать кредиты кластерам сроком на 2 года. Сейчас срок кредита составляет 11 месяцев, однако часто компании не успевают заработать деньги на оплату ссуды, ведь на выращивание и переработку хлопка-сырца уходит 24 месяца.Предложенный способ финансирования наиболее правилен, считает Леонид Холод. Как напомнил Холод, в 2019 году в Узбекистане сняли жесткое планирование по посеву хлопка. Такая же мера теперь применяется в отношении зерновой политики.Не повторяя ошибокЕще одна интересная и важная мера, по мнению Леонида Холода, — это формирование новой культуры страхования в агросекторе. С 2022-го среди страховых компаний будут проводить конкурс по страхованию урожая от погодных рисков.В качестве примера эксперт предлагает рассмотреть следующий возможный случай: заморозки весной погубили шелковицу и орехи. Восполнить эти потери могла бы компенсация потери урожая.Хорошим дополнением к страховой системе может стать ещё одна реформа, считает Холод. 200 тыс гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна по конкурсу передадут гражданам в долгосрочную аренду.Это оптимизация использования земельных ресурсов по целевому фактору, отметил Холод. Дело техникиХолод также прокомментировал проблему дефицита сельхозтехники в Узбекистане. По данным за 2018 год, стране не хватало 200 тыс единиц техники.Основной парк сельскохозяйственной техники Узбекистана на тот момент насчитывал около 177 тыс единиц, из которых 109 были устаревшими.Для решения этой проблемы и поддержки кластеров выплаты по кредитам на покупку техники будут частично покрываться государством. Кроме того, импортные оборудование, комплектующие и запчасти будут освобождены от уплаты таможенных платежей сроком на 3 года.Нехватка грамотного целевого оборудования — это ахиллесова пята сельхозотрасли республики, указал эксперт.Важно, что первое совещание Шавкат Мирзиёев провел именно на тему сельского хозяйства, подчеркнул эксперт."Это хороший знак для узбекского агропромышленного комплекса и поддержка не на словах, а на деле", — подытожил Леонид Холод.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/rossiyskiy-agroprom-snova-shturmuyut-uzbekistan-21218182.html
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узбекистан, население

Узбекистан увеличит занятость населения при помощи "агрокозыря" — эксперт

20:30 05.11.2021
© Unsplash / Darrell ChaddockУзбекистан, иллюстративное фото
Узбекистан, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
© Unsplash / Darrell Chaddock
Анна Черкасова
Все материалы
Благодаря кластеризации, республика уже нарастила производство хлопковой пряжи на 32%.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен в течение следующих пяти лет повысить урожайность как минимум в два раза — тем самым увеличить занятость населения, а также экспорт сельхозпродукции до $7 млрд.
Достичь этих показателей республика может благодаря системе агрокластеров — именно с ее развития начинает свой второй срок на посту президента Шавкат Мирзиёев.
Особенности программы корреспонденту Sputnik Узбекистан объяснил доктор экономических наук, экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

Кредиты и самостоятельность

Сегодня основная цель Узбекистана в сельском хозяйстве — довести до максимума число кластеров в хлопковой и зерновой сферах. Кластер — это группа предприятий, которые дополняют друг друга в цикле производства и тем самым усиливают конкурентоспособность целой отрасли.
Еще одно преимущество кластерной системы заключается в географической близости предприятий: компании могут быстро поставлять друг другу сырье, что влияет и на рост объемов производства продукции.
К примеру, кластеризация в области хлопководства позволила увеличить производство хлопковой пряжи. По данным Госкомстата, за первые 8 месяцев текущего года страна произвела 416,4 тыс тонн пряжи, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Благодаря кластерам, в сфере хлопководства появилось 125 новых предприятий, обеспечивающих страну 150 тыс рабочих мест. Об этом стало известно на совещании по развитию кластерной системы под председательством Шавката Мирзиёева 27 октября.
Чтобы развивать систему дальше, глава страны предложил выдавать кредиты кластерам сроком на 2 года. Сейчас срок кредита составляет 11 месяцев, однако часто компании не успевают заработать деньги на оплату ссуды, ведь на выращивание и переработку хлопка-сырца уходит 24 месяца.
Предложенный способ финансирования наиболее правилен, считает Леонид Холод.
"Два года на выплату кредита — разумная прагматичная мера. Также Шавкат Мирзиёев ведет курс на либерализацию экономики, предоставляя самостоятельность фермерам в выборе производства того или иного продукта", — сказал эксперт.
Как напомнил Холод, в 2019 году в Узбекистане сняли жесткое планирование по посеву хлопка. Такая же мера теперь применяется в отношении зерновой политики.

"Это еще один шаг в отношении абсолютно свободного рынка. Фермер сможет выбрать, как продать свой продукт и по какой цене", — заявил экономист.

Не повторяя ошибок

Еще одна интересная и важная мера, по мнению Леонида Холода, — это формирование новой культуры страхования в агросекторе. С 2022-го среди страховых компаний будут проводить конкурс по страхованию урожая от погодных рисков.

"Страховка в рыночной система необходима, даже обязательна. В Узбекистане это пока что слабое звено", — объяснил Холод.

В качестве примера эксперт предлагает рассмотреть следующий возможный случай: заморозки весной погубили шелковицу и орехи. Восполнить эти потери могла бы компенсация потери урожая.
Хорошим дополнением к страховой системе может стать ещё одна реформа, считает Холод. 200 тыс гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна по конкурсу передадут гражданам в долгосрочную аренду.
Это оптимизация использования земельных ресурсов по целевому фактору, отметил Холод.

"По сути государство действует по правилам рыночной экономики, то есть идет пересортировка земельного массива, когда ненужные земли выводятся из использования", — добавил эксперт.

Дело техники

Холод также прокомментировал проблему дефицита сельхозтехники в Узбекистане. По данным за 2018 год, стране не хватало 200 тыс единиц техники.
Основной парк сельскохозяйственной техники Узбекистана на тот момент насчитывал около 177 тыс единиц, из которых 109 были устаревшими.
Для решения этой проблемы и поддержки кластеров выплаты по кредитам на покупку техники будут частично покрываться государством. Кроме того, импортные оборудование, комплектующие и запчасти будут освобождены от уплаты таможенных платежей сроком на 3 года.
Нехватка грамотного целевого оборудования — это ахиллесова пята сельхозотрасли республики, указал эксперт.
"Пусть сейчас бюджет недополучит сумов от таможенных пошлин, но после эти деньги вернутся в страну в десятеричном объеме", — отметил он.
Важно, что первое совещание Шавкат Мирзиёев провел именно на тему сельского хозяйства, подчеркнул эксперт.
"Это хороший знак для узбекского агропромышленного комплекса и поддержка не на словах, а на деле", — подытожил Леонид Холод.
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