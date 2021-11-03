https://uz.sputniknews.ru/20211103/rossiyskiy-agroprom-snova-shturmuyut-uzbekistan-21218182.html

Российский агропром снова "штурмует" Узбекистан

Российский агропром снова "штурмует" Узбекистан

Крупнейшие производители АПК России примут участие в сельскохозяйственной выставке в Ташкенте.

2021-11-03T19:40+0500

2021-11-03T19:40+0500

2021-11-03T20:19+0500

экономика

узбекистан

сельское хозяйство

переговоры

агропромышленность

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Российские машиностроители примут участие в 16-ой Международной выставке сельского хозяйства UzAgroExpo-2021, сообщает пресс-служба АО "ЭКСПОЦЕНТР".По данным компании это позволит продолжить переговоры с узбекскими партнерами, начатые еще летом этого года во время выставки AgroExpo Uzbekistan 2021. Тогда удалось достичь значительных успехов в плане сотрудничества двух стран в сельскохозяйственной отрасли.В мероприятии, которое пройдет с 24 по 26 ноября в Ташкенте, примут участие производители и поставщики сельхозтехники и запасных частей, оборудования, технологий и материалов для растениеводства, животноводства, ветеринарии, переработки, транспортировки и хранения агропродукции.В состав российской делегации войдут крупнейшие машиностроительные холдинги и производственные предприятия агропромышленного комплекса (АПК): “Ростсельмаш”, Петербургский тракторный завод (КИРОВЕЦ), Волжский комбайновый завод (Агромаш), “Бонум”, “Лаборатория инженерных систем”, “АгроТек”, “Сальсксельмаш” и другие.На площади 450 кв. м. они представят новые отечественные разработки и популярные модели колесных и гусеничных тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей техники, опрыскивателей-разбрасывателей, оборудования для переработки и хранения зерна, кормозаготовительного оборудования, погрузчиков, прицепов и полуприцепов для транспортировки сельскохозяйственных грузов и другое.Ранее представители российского АПК в расширенном составе приняли участие в подобном мероприятии летом этого года. Тогда на AgroExpo Uzbekistan 2021 свою продукцию продемонстрировали восемнадцать ведущих российских предприятий.По данным российской стороны, ежегодно сельское хозяйство Узбекистана нуждается в более чем одиннадцати тысячах единиц техники, в том числе четырех тысячах тракторов, 500 комбайнах и свыше пяти тысячах подвесной прицепной техники.В настоящее время Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром и Торговым представительством ведут системную работу, чтобы вывести отечественных производителей на рынки Узбекистана.

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узбекистан, сельское хозяйство, переговоры, агропромышленность