https://uz.sputniknews.ru/20211106/pomogut-drony-chto-obsudili-glavy-mchs-stran-tsentralnoy-azii-v-tashkente-21243776.html

Помогут дроны: что обсудили главы МЧС стран Центральной Азии в Ташкенте

Помогут дроны: что обсудили главы МЧС стран Центральной Азии в Ташкенте

Специальное мобильное приложение может оповещать об угрозе землетрясений все страны региона

2021-11-06T20:12+0500

2021-11-06T20:12+0500

2021-11-06T20:12+0500

общество

ташкент

центральная азия

дрон

мчс

мобильное приложение

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ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Ташкенте состоялся региональный форум-совещание глав МЧС стран Центральной Азии. По итогам форума принята Стратегия развития сотрудничества стран ЦА в области снижения риска бедствий на 2022-2030 годы. Подробности – в материале Sputnik.Руководители МЧС центральноазиатских стран приняли Стратегию развития сотрудничества стран региона на 2022-2030 годы. Документ представили 5 ноября в рамках Сендайской рамочной программы, направленной на предотвращение рисков чрезвычайных ситуаций трансграничного характера.Среди основных задач документа - развитие общего информационного пространства для оценки и прогнозирования рисков бедствий и возникновения ЧС.Кроме этого, стратегия позволит выполнять странам международные обязательства в соответствии с целями устойчивого развития до 2030 года, а также Парижского соглашения по климату. Ее реализация будет проходить в три этапа: с 2022 по 2023 гг., с 2024 по 2026 гг. и с 2027 по 2030-й.Риски бедствийВ ходе встречи эксперты также обсудили ключевые показатели региональной характеристики риска бедствий по методу ИНФОРМ. Это открытая методология оценки риска, применимая при гуманитарных кризисах и стихийных бедствиях. Индекс объединяет 62 различных показателя, анализирующих опасность бедствия, уязвимость страны и ее потенциал для преодоления трудностей.Так, согласно индексу риска за 2021 год для стран ЦА, Таджикистан находится в высоком классе риска. За ним следуют Кыргызстан (класс среднего риска), Узбекистан (класс низкого риска) и Казахстан с Туркменистаном (класс очень низкого риска).Как отметил директор Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий Джергалбек Укашев, для центральноазиатского региона наиболее характерны землетрясения, сила которых может достигать от 7-9 и более баллов. По данным специалистов, сейсмослужбы большинства стран региона ежегодно регистрируют около трех тысяч подземных толчков различной интенсивности.Угроза селей, паводков и наводнений – вторая по значимости в регионе. Особенно стихийные бедствия характерны для бассейнов самых крупных местных рек - Амударьи и Сырдарьи.Особое значение участники форума уделили экологическим рискам. Наиболее серьезные из них, касающиеся региона, связаны с неэффективным использованием воды, проблемами управления трансграничными водными ресурсами, высоким уровнем потребления энергии и природных запасов. Усложняет ситуацию экстенсивное развитие промышленности, а также дефицит воды, как прямое последствие изменения климата.В связи с этим экономика центральноазиатского региона очень уязвима перед стихийными бедствиями. Всемирный банк оценивает потенциальные потери стран региона от 5 до 70% ВВП.Дроны и приложения в помощьВ ходе форума главы МЧС также одобрили Концепцию применения беспилотников. В большинстве структурных подразделений чрезвычайных ведомств стран региона сегодня недостаточно дронов. Каждая страна в зависимости от потребностей и наличия ресурсов определит необходимое для себя количество беспилотников, их тип, модификацию, технические параметры и комплектность.Их применение повысит оперативность пожарно-спасательных подразделений и служб гражданской защиты, считают участники форума. Дроны позволят быстро определить точные границы зоны бедствия, обеспечить безопасность спасателей и пострадавших при ведении аварийно-спасательных работ. Также дроны могут доставить предметы первой необходимости в труднодоступные зоны.С точки зрения изучения местности, дроны помогут с аэрофотосъемкой заданных районов с последующей топографической привязкой фотоснимков.На форуме обсуждали и создание региональной системы раннего оповещения об угрозе и возникновении ЧС. В частности, казахстанские разработчики презентовали мобильное приложение сейсмооповещения Darmen.13:11.Darmen содержит информацию об эпицентре землетрясения, его магнитуде, а также времени, за которое волна дойдет до города, в котором проживает получатель сообщения.По словам Уызбаева, система раннего оповещения в Алматы реализована успешно. Этому во многом помогла развитая в южной столице Казахстана система "умный город". В случае ЧС смарт-технологии за считанные секунды позволят отключить подачу газа, электроэнергии, остановить работу метрополитена, железных и автодорог.Это в десятки раз снизит риск возникновения пожаров и как следствие уменьшит экономический ущерб, а также потери среди населения. Что касается людей внутри зданий, то одни успеют выбежать на улицу, а другие занять безопасную позицию.Он также добавил, что приложение внедряется бесплатно, а вот на создание единой интеграционной системы необходимы средства. Этот вопрос принят к обсуждению всеми главами МЧС центральноазиатского региона. Сами разработчики планируют пригласить с сотрудничеству также Россию, Германию, Японию.

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

ташкент, центральная азия, дрон, мчс, мобильное приложение