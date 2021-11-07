https://uz.sputniknews.ru/20211107/my-s-neterpeniem-jdem-vizita-prezidenta-uzbekistana-v-rossiyu--malginov-21250689.html
Мы с нетерпением ждем визита президента Узбекистана в Россию – Мальгинов
Мы с нетерпением ждем визита президента Узбекистана в Россию – Мальгинов
Между лидерами двух стран сформировалась атмосфера прочного доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и договоренностях.
2021-11-07T17:59+0500
2021-11-07T17:59+0500
2021-11-07T17:59+0500
политика
визит
президент узбекистана
посольство россии в узбекистане
инаугурация
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что стратегия развития страны, озвученная Шавкатом Мирзиёевым на церемонии инаугурации, дальновидна и прагматична. В интервью ИА "Дунё" дипломат выразил полную поддержку инициативам вновь избранного президента республики.По мнению главы дипмиссии РФ в Узбекистане, предложенная стратегия – современная, дальновидная и предполагает непрерывное развитие. Документ предусматривает исключительное внимание к каждому гражданину страны.Мальгинов подчеркнул, что между лидерами двух стран сформировалась прочная атмосфера доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и договоренностях.Напомним, ориентировочную дату предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию президенты оговорили месяц назад в ходе телефонного разговора.
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MIA „Rosiya Segodnya“
визит, президент узбекистана, посольство россии в узбекистане, инаугурация, олег мальгинов
Мы с нетерпением ждем визита президента Узбекистана в Россию – Мальгинов
Дипломат подчеркнул, что между лидерами двух стран сформировалась прочная атмосфера доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и договоренностях.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что стратегия развития страны, озвученная Шавкатом Мирзиёевым на церемонии инаугурации, дальновидна и прагматична. В интервью ИА "Дунё" дипломат выразил полную поддержку инициативам вновь избранного президента республики.
По мнению главы дипмиссии РФ в Узбекистане, предложенная стратегия – современная, дальновидная и предполагает непрерывное развитие. Документ предусматривает исключительное внимание к каждому гражданину страны.
Мы рассматриваем результаты отношений с Узбекистаном за последние несколько лет как большое достижение и с нетерпением ждем визита президента республики в Россию. В ходе предстоящего визита запланированы важные переговоры, и я верю, что это событие будет иметь историческое значение.
Олег Мальгинов
Посол России в Узбекистане
Мальгинов подчеркнул, что между лидерами двух стран сформировалась прочная атмосфера доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и договоренностях.
Напомним, ориентировочную дату предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию президенты оговорили
месяц назад в ходе телефонного разговора.