https://uz.sputniknews.ru/20211107/my-s-neterpeniem-jdem-vizita-prezidenta-uzbekistana-v-rossiyu--malginov-21250689.html

Мы с нетерпением ждем визита президента Узбекистана в Россию – Мальгинов

Мы с нетерпением ждем визита президента Узбекистана в Россию – Мальгинов

Между лидерами двух стран сформировалась атмосфера прочного доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и ​​договоренностях.

2021-11-07T17:59+0500

2021-11-07T17:59+0500

2021-11-07T17:59+0500

политика

визит

президент узбекистана

посольство россии в узбекистане

инаугурация

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что стратегия развития страны, озвученная Шавкатом Мирзиёевым на церемонии инаугурации, дальновидна и прагматична. В интервью ИА "Дунё" дипломат выразил полную поддержку инициативам вновь избранного президента республики.По мнению главы дипмиссии РФ в Узбекистане, предложенная стратегия – современная, дальновидная и предполагает непрерывное развитие. Документ предусматривает исключительное внимание к каждому гражданину страны.Мальгинов подчеркнул, что между лидерами двух стран сформировалась прочная атмосфера доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и ​​договоренностях.Напомним, ориентировочную дату предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию президенты оговорили месяц назад в ходе телефонного разговора.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

визит, президент узбекистана, посольство россии в узбекистане, инаугурация, олег мальгинов