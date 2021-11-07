Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211107/my-s-neterpeniem-jdem-vizita-prezidenta-uzbekistana-v-rossiyu--malginov-21250689.html
Мы с нетерпением ждем визита президента Узбекистана в Россию – Мальгинов
Мы с нетерпением ждем визита президента Узбекистана в Россию – Мальгинов
Между лидерами двух стран сформировалась атмосфера прочного доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и ​​договоренностях.
2021-11-07T17:59+0500
2021-11-07T17:59+0500
политика
визит
президент узбекистана
посольство россии в узбекистане
инаугурация
олег мальгинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/06/20386718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e951b27ff0ca29c24b126e421c935496.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что стратегия развития страны, озвученная Шавкатом Мирзиёевым на церемонии инаугурации, дальновидна и прагматична. В интервью ИА "Дунё" дипломат выразил полную поддержку инициативам вновь избранного президента республики.По мнению главы дипмиссии РФ в Узбекистане, предложенная стратегия – современная, дальновидная и предполагает непрерывное развитие. Документ предусматривает исключительное внимание к каждому гражданину страны.Мальгинов подчеркнул, что между лидерами двух стран сформировалась прочная атмосфера доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и ​​договоренностях.Напомним, ориентировочную дату предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию президенты оговорили месяц назад в ходе телефонного разговора.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/06/20386718_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_cc9e06ed08aad04e551a6b8935a16120.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
визит, президент узбекистана, посольство россии в узбекистане, инаугурация, олег мальгинов

Мы с нетерпением ждем визита президента Узбекистана в Россию – Мальгинов

17:59 07.11.2021
© SputnikОткрытие филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте
Открытие филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
© Sputnik
Дипломат подчеркнул, что между лидерами двух стран сформировалась прочная атмосфера доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и ​​договоренностях.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что стратегия развития страны, озвученная Шавкатом Мирзиёевым на церемонии инаугурации, дальновидна и прагматична. В интервью ИА "Дунё" дипломат выразил полную поддержку инициативам вновь избранного президента республики.
По мнению главы дипмиссии РФ в Узбекистане, предложенная стратегия – современная, дальновидная и предполагает непрерывное развитие. Документ предусматривает исключительное внимание к каждому гражданину страны.
Мы рассматриваем результаты отношений с Узбекистаном за последние несколько лет как большое достижение и с нетерпением ждем визита президента республики в Россию. В ходе предстоящего визита запланированы важные переговоры, и я верю, что это событие будет иметь историческое значение.
Директор Департамента МИД России по работе с соотечественниками Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан
Олег Мальгинов
Посол России в Узбекистане
Мальгинов подчеркнул, что между лидерами двух стран сформировалась прочная атмосфера доверия, открытого диалога, взаимной поддержки. Эти предметные отношения отражены в конкретных документах и ​​договоренностях.
Напомним, ориентировочную дату предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию президенты оговорили месяц назад в ходе телефонного разговора.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:22Небо Камчатки озарило необычно яркое северное сияние – завораживающие кадры
17:59Мы с нетерпением ждем визита президента Узбекистана в Россию – Мальгинов
16:57В СНГ обновили тарифы на перевозку грузов по железной дороге в 2022 году
16:23Люди с ограниченными возможностями продали свои товары на 500 млн сумов
15:14Одна из центральных улиц Ташкента перекрыта на 10 дней - причины
14:43Трагедия на шахте в Казахстане: шесть человек погибли, двое – в реанимации
13:26В Ташобласти разоблачили лжесотрудника ОВД
12:59Нидерланды спрашивают у России, зачем она их травит
12:51К 2030 году Украина поставит Россию на колени!
12:40На резиденцию премьера Ирака совершено нападение
12:18Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны
11:46В Ташобласти построят мемориальный комплекс и библиотеку более чем за $3,2 млн
11:07Столичный хокимият принялся "отмывать" Ташкент от пыли
10:31Шавкат Мирзиёев в декабре посетит Южную Корею вместе с супругой
05:15От ретро до электрокаров: в Ташкенте стартовала автовыставка
ВчераПомогут дроны: что обсудили главы МЧС стран Центральной Азии в Ташкенте
ВчераВ Узбекистане из-за пыльной бури погиб человек
ВчераУмерла мама Юлдуз Усмановой
ВчераКакие улицы перекроют для забега в Самарканде?
ВчераЗа девять месяцев Узбекистан посетили более 1 млн туристов