https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-lidery-stran-evropy-pozdravili-mirziyoeva-s-pereizbraniem-21253251.html

Как лидеры стран Европы поздравили Мирзиёева с переизбранием

Как лидеры стран Европы поздравили Мирзиёева с переизбранием

В Европе признали огромный вклад властей Узбекистана в одном важнейшем геополитическом вопросе.

2021-11-08T09:42+0500

2021-11-08T09:42+0500

2021-11-08T09:42+0500

узбекистан

выборы президента узбекистана-2021

шавкат мирзиёев

европа

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность на новый срок.Главу государства уже успели поздравить европейские лидеры. Так, Мирзиёева с переизбранием поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкий политик отметил, что Узбекистан будет и дальше вносить важный вклад в стабилизацию Центральной Азии в свете афганских событий.Он отметил, что отношения Германии и Узбекистана за последние годы заметно упрочились и пообещал и дальше оказывать республике "партнерскую поддержку на пути к открытости и углублять двустороннее сотрудничество".Мирзиёева поздравил также президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что второй срок президентства Мирзиёева углубит отношения между двумя странами, которые активизировались после визита узбекского лидера в Париж в 2018 году. "Я также надеюсь, что Франция и Узбекистан будут продолжать тесно координировать свои действия по теме глобального климата, здоровья и экономического развития, чтобы содействовать в определении согласованного ответа международного сообщества на такие все более актуальные вопросы", — добавил Макрон.Ранее Мирзиёева с переизбранием поздравили президент России Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко и лидеры стран Центральной Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/sosedi-po-tsentralnoy-azii-pozdravili-mirziyoeva-s-pobedoy-na-vyborax-21088384.html

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