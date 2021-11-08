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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендовали пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-lidery-stran-evropy-pozdravili-mirziyoeva-s-pereizbraniem-21253251.html
Как лидеры стран Европы поздравили Мирзиёева с переизбранием
Как лидеры стран Европы поздравили Мирзиёева с переизбранием
В Европе признали огромный вклад властей Узбекистана в одном важнейшем геополитическом вопросе.
2021-11-08T09:42+0500
2021-11-08T09:42+0500
узбекистан
выборы президента узбекистана-2021
шавкат мирзиёев
европа
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность на новый срок.Главу государства уже успели поздравить европейские лидеры. Так, Мирзиёева с переизбранием поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкий политик отметил, что Узбекистан будет и дальше вносить важный вклад в стабилизацию Центральной Азии в свете афганских событий.Он отметил, что отношения Германии и Узбекистана за последние годы заметно упрочились и пообещал и дальше оказывать республике "партнерскую поддержку на пути к открытости и углублять двустороннее сотрудничество".Мирзиёева поздравил также президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что второй срок президентства Мирзиёева углубит отношения между двумя странами, которые активизировались после визита узбекского лидера в Париж в 2018 году. "Я также надеюсь, что Франция и Узбекистан будут продолжать тесно координировать свои действия по теме глобального климата, здоровья и экономического развития, чтобы содействовать в определении согласованного ответа международного сообщества на такие все более актуальные вопросы", — добавил Макрон.Ранее Мирзиёева с переизбранием поздравили президент России Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко и лидеры стран Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/sosedi-po-tsentralnoy-azii-pozdravili-mirziyoeva-s-pobedoy-na-vyborax-21088384.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, европа

Как лидеры стран Европы поздравили Мирзиёева с переизбранием

09:42 08.11.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Европе признали огромный вклад властей Узбекистана в одном важнейшем геополитическом вопросе.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность на новый срок.
Главу государства уже успели поздравить европейские лидеры.
Так, Мирзиёева с переизбранием поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Немецкий политик отметил, что Узбекистан будет и дальше вносить важный вклад в стабилизацию Центральной Азии в свете афганских событий.
Он отметил, что отношения Германии и Узбекистана за последние годы заметно упрочились и пообещал и дальше оказывать республике "партнерскую поддержку на пути к открытости и углублять двустороннее сотрудничество".
Мирзиёева поздравил также президент Франции Эммануэль Макрон.

"В тревожном контексте ситуации в Афганистане особенно важно поддерживать диалог между нашими двумя странами по вопросам безопасности в духе диалога и сотрудничества", — заявил Макрон.

Он добавил, что второй срок президентства Мирзиёева углубит отношения между двумя странами, которые активизировались после визита узбекского лидера в Париж в 2018 году.
"Я также надеюсь, что Франция и Узбекистан будут продолжать тесно координировать свои действия по теме глобального климата, здоровья и экономического развития, чтобы содействовать в определении согласованного ответа международного сообщества на такие все более актуальные вопросы", — добавил Макрон.
Ранее Мирзиёева с переизбранием поздравили президент России Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко и лидеры стран Центральной Азии.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Соседи по Центральной Азии поздравили Мирзиёева с победой на выборах
26 октября, 09:37
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