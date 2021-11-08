https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-lidery-stran-evropy-pozdravili-mirziyoeva-s-pereizbraniem-21253251.html
Как лидеры стран Европы поздравили Мирзиёева с переизбранием
Как лидеры стран Европы поздравили Мирзиёева с переизбранием
В Европе признали огромный вклад властей Узбекистана в одном важнейшем геополитическом вопросе.
2021-11-08T09:42+0500
2021-11-08T09:42+0500
2021-11-08T09:42+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность на новый срок.Главу государства уже успели поздравить европейские лидеры. Так, Мирзиёева с переизбранием поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкий политик отметил, что Узбекистан будет и дальше вносить важный вклад в стабилизацию Центральной Азии в свете афганских событий.Он отметил, что отношения Германии и Узбекистана за последние годы заметно упрочились и пообещал и дальше оказывать республике "партнерскую поддержку на пути к открытости и углублять двустороннее сотрудничество".Мирзиёева поздравил также президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что второй срок президентства Мирзиёева углубит отношения между двумя странами, которые активизировались после визита узбекского лидера в Париж в 2018 году. "Я также надеюсь, что Франция и Узбекистан будут продолжать тесно координировать свои действия по теме глобального климата, здоровья и экономического развития, чтобы содействовать в определении согласованного ответа международного сообщества на такие все более актуальные вопросы", — добавил Макрон.Ранее Мирзиёева с переизбранием поздравили президент России Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко и лидеры стран Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/sosedi-po-tsentralnoy-azii-pozdravili-mirziyoeva-s-pobedoy-na-vyborax-21088384.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, европа
Как лидеры стран Европы поздравили Мирзиёева с переизбранием
В Европе признали огромный вклад властей Узбекистана в одном важнейшем геополитическом вопросе.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность на новый срок.
Главу государства уже успели поздравить европейские лидеры.
Так, Мирзиёева с переизбранием поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Немецкий политик отметил, что Узбекистан будет и дальше вносить важный вклад в стабилизацию Центральной Азии в свете афганских событий.
Он отметил, что отношения Германии и Узбекистана за последние годы заметно упрочились и пообещал и дальше оказывать республике "партнерскую поддержку на пути к открытости и углублять двустороннее сотрудничество".
Мирзиёева поздравил также президент Франции Эммануэль Макрон.
"В тревожном контексте ситуации в Афганистане особенно важно поддерживать диалог между нашими двумя странами по вопросам безопасности в духе диалога и сотрудничества", — заявил Макрон.
Он добавил, что второй срок президентства Мирзиёева углубит отношения между двумя странами, которые активизировались после визита узбекского лидера в Париж в 2018 году.
"Я также надеюсь, что Франция и Узбекистан будут продолжать тесно координировать свои действия по теме глобального климата, здоровья и экономического развития, чтобы содействовать в определении согласованного ответа международного сообщества на такие все более актуальные вопросы", — добавил Макрон.
Ранее Мирзиёева с переизбранием поздравили президент России Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко и лидеры стран Центральной Азии.