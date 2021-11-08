Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Инфографика
https://uz.sputniknews.ru/20211108/simvoly-prezidentskoy-vlasti-v-uzbekistane-21264029.html
Символы президентской власти в Узбекистане
Символы президентской власти в Узбекистане
Впервые символы власти президента Мирзиеева продемонстрировали публике 6 ноября.
2021-11-08T20:50+0500
2021-11-08T20:52+0500
инфографика
мультимедиа
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21263798_154:0:2247:1177_1920x0_80_0_0_55f357b60ca2f336d1887ed75118c710.png
Символы власти президента республики были обнародованы во время инаугурации 6 ноября 2021 года. Знак и штандарт будут символизировать веру народа и общества в эффективное исполнение главой государства возложенных на него задач.Ранее министр юстиции Руслабек Давлетов отметил, что в других странах подобные знаки вручаются лидерам после принесения ими присяги.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21263798_458:0:1927:1102_1920x0_80_0_0_3936b19b44c76183a62dfcabc355708d.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , президент, инфографика

Символы президентской власти в Узбекистане

20:50 08.11.2021 (обновлено: 20:52 08.11.2021)
Президент Узбекистана теперь обладает правом иметь свои отличительные знаки. В октябре эти новшества в законодательство были приняты нижней палатой и одобрены Сенатом.
Символы президентской власти в Узбекистане деск - Sputnik Узбекистан
Символы президентской власти в Узбекистане мобилка - Sputnik Узбекистан
Символы власти президента республики были обнародованы во время инаугурации 6 ноября 2021 года.
Знак и штандарт будут символизировать веру народа и общества в эффективное исполнение главой государства возложенных на него задач.
Ранее министр юстиции Руслабек Давлетов отметил, что в других странах подобные знаки вручаются лидерам после принесения ими присяги.
Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что действующий глава республики победил, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:05РФ и Узбекистан обменяются опытом для формирования инвестрейтинга регионов
21:33Что делают в Черном море корабли ВМС США Porter и Mount Whitney
21:30Россия поможет Узбекистану развить частный сектор экономики – эксперт
21:00Ученые обнаружили древнее кольцо "от похмелья"
20:50Символы президентской власти в Узбекистане
18:53Выстрелы во время массовой драки в детском парке — комментарий ГУВД
17:16В техникуме Самаркандской области торговали дипломами — виновных задержали
16:40Президент назначил нового хокима Навоийской области
16:24В Самарканде прошел международный полумарафон
15:16Мексиканка Паола Плиего надела футболку с изображением Мирзиёева — фото
14:41Влияние пандемии: узбекистанцы в России чаще идут в IT — эксперт
14:31Ташкент "очищается" от пыли
12:48Откуда Узбекистан возьмет газ на случай зимних заморозков?
12:06Узбекские и казахские военные уничтожили общего "противника" — фотолента
11:36Шомуродов забил "Венеции"
11:35В Казахстане прогремел мощный взрыв: главное о случившемся — видео
11:20Запад любит Америку за то, что она не любит себя
11:01Режим пытает политзаключенных
10:45Россия отбилась от международных рэкетиров — временно
10:17У кого и сколько бензина закупил Узбекистан в 2021 году