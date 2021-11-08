Символы президентской власти в Узбекистане

Символы власти президента республики были обнародованы во время инаугурации 6 ноября 2021 года. Знак и штандарт будут символизировать веру народа и общества в эффективное исполнение главой государства возложенных на него задач.Ранее министр юстиции Руслабек Давлетов отметил, что в других странах подобные знаки вручаются лидерам после принесения ими присяги.
Президент Узбекистана теперь обладает правом иметь свои отличительные знаки. В октябре эти новшества в законодательство были приняты нижней палатой и одобрены Сенатом.
Символы власти президента республики были обнародованы во время инаугурации 6 ноября 2021 года.
Знак и штандарт будут символизировать веру народа и общества в эффективное исполнение главой государства возложенных на него задач.
Ранее министр юстиции Руслабек Давлетов отметил, что в других странах подобные знаки вручаются лидерам после принесения ими присяги.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что действующий глава республики победил, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%.