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Ученые обнаружили древнее кольцо "от похмелья"
Ученые обнаружили древнее кольцо "от похмелья"
В древности считали, что некоторые камни предотвращают риск употребления алкоголя
2021-11-08T21:00+0500
2021-11-08T21:02+0500
в мире
ученые
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Израильские ученые наткнулись на необычную находку: золотое кольцо из аметиста. Его нашли в израильском городе Явне рядом с винодельней византийской эпохи.С виду это обычное ювелирное изделие, однако в нем есть тайный смысл. Дело в том, что в древности считалось, что аметист "предотвращает побочный эффект употребления алкоголя". Говоря простым языком — исцеляет от похмелья. Известно, что украшение принадлежало богачу. Эксперты отметили, что такой драгоценный камень указывал на статус и богатство человека. Причем подобные кольца могли носить как мужчины, так и женщины.Пока специалисты не установили, сколько именно лет этому кольцу. Винодельня, рядом с которой нашли изделие, существовала примерно в VII веке. Впрочем, украшение могли изготовить намного раньше и передавать из поколения в поколение. Известно, что золотые кольца с аметистом носили в Риме, поэтому украшение могло принадлежать человеку даже из III века.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/arxeologi-nashli-drevneyshiy-na-blijnem-vostoke-alfavit-18377168.html
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ученые

Ученые обнаружили древнее кольцо "от похмелья"

21:00 08.11.2021 (обновлено: 21:02 08.11.2021)
© Dafna Gazit/Israel Antiquities AuthorityСтаринное золотое кольцо, найденное на раскопках в Явне
Старинное золотое кольцо, найденное на раскопках в Явне - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
© Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority
В древности люди верили, что если носить аметист, то он избавит от похмелья.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Израильские ученые наткнулись на необычную находку: золотое кольцо из аметиста. Его нашли в израильском городе Явне рядом с винодельней византийской эпохи.
© Eliahu Valdaman/Israel Antiquities AuthorityСтаринное золотое кольцо, найденное на раскопках в Явне
Старинное золотое кольцо, найденное на раскопках в Явне - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
Старинное золотое кольцо, найденное на раскопках в Явне
© Eliahu Valdaman/Israel Antiquities Authority
С виду это обычное ювелирное изделие, однако в нем есть тайный смысл.
Дело в том, что в древности считалось, что аметист "предотвращает побочный эффект употребления алкоголя". Говоря простым языком — исцеляет от похмелья.
Известно, что украшение принадлежало богачу. Эксперты отметили, что такой драгоценный камень указывал на статус и богатство человека.
Причем подобные кольца могли носить как мужчины, так и женщины.
Пока специалисты не установили, сколько именно лет этому кольцу. Винодельня, рядом с которой нашли изделие, существовала примерно в VII веке.
Впрочем, украшение могли изготовить намного раньше и передавать из поколения в поколение.
Известно, что золотые кольца с аметистом носили в Риме, поэтому украшение могло принадлежать человеку даже из III века.
Надпись позднего бронзового века на фрагменте кувшина из Тель-Лахиша, Израиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
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