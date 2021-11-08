https://uz.sputniknews.ru/20211108/v-samarkande-proshel-mejdunarodnyy-polumarafon-21261226.html

В Самарканде прошел международный полумарафон

В Самарканде прошел международный полумарафон

Все средства от благотворительного мероприятия пойдут на трудоустройство инвалидов

2021-11-08T16:24+0500

2021-11-08T16:24+0500

2021-11-08T16:24+0500

общество

самарканд

инвалиды

благотворительность

трудоустройство

марафон

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Третий международный полумарафон "Samarkand Half Marathon" завершился накануне в Узбекистане.Цель благотворительного мероприятия – привлечь внимание к проблеме инклюзивности и популяризовать здоровый образ жизни. Как указано на официальном сайте марафона, в этом году все собранные средства пойдут на трудоустройство людей с инвалидностью.В первый день мероприятия, 6 ноября, в Международном университете туризма и культурного наследия "Шелковый путь" прошла конференция, посвященная трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Помимо местных специалистов, в конференции приняли участие гости из России: представители Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Музея современного искусства "Гараж", Музея русского импрессионизма, а также Фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина", и РООИ "Перспектива".Кроме того, в этот день прошел кинофестиваль "Гараж экран", а на площади Регистан в Самарканде прошел концерт с участием таких известных исполнителей, как Marsyld, Tim Kari & ETNK, Botir Dosimbetov, Shavkat Matyakubov и DJ Sam.Сам забег прошел по живописнейшим местам Самарканда 7 ноября. Траса полумарафона рассчитана таким образом, чтобы на протяжении дистанции участники могли полюбоваться всеми основными достопримечательностями города. Маршрут был сертифицирован ассоциацией международных марафонов AIMS.Забег проходил по трем дистанциям: полумарафон (21 километр), 10 километров и 2 километра. Была также отдельная категория для скандинавской ходьбы. Всего в забеге на всех дистанциях приняли участие более двух тысяч человек из Узбекистана, России, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана, США и других стран.Среди участников забега были вице-премьер Азиз Абдухакимов, секретарь Совбеза Виктор Махмудов, олимпийские спортсмены Оксана Чусовитина, Шахрам Гиясов и другие спортсмены, политики, бизнесмены и деятели искусства.Все, кто смог пробежать дистанцию за отведенное время, получили памятные медали, а тройка победителей в каждой из категорий была награждена денежными призами.В полумарафонской дистанции на пьедестал взошли узбекистанцы Шохрух Давлатов, Отабек Тошкуватов и Ойбек Маматкомилов.В этом году Самаркандский полумарафон прошел в третий раз. В минувшем году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось в виртуальном формате. В забеге, посвященном расстройству аутистического спектра, впервые принимали участие беговые клубы, сформированные специально для участия в марафоне.

https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekistane-proxodit-mejdunarodnyy-marafon-save-aral---2021-20920437.html

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самарканд, инвалиды, благотворительность, трудоустройство, марафон