https://uz.sputniknews.ru/20211108/v-texnikume-samarkandskoy-oblasti-torgovali-diplomami---vinovnyx-zaderjali-21262187.html
В техникуме Самаркандской области торговали дипломами - виновных задержали
В техникуме Самаркандской области торговали дипломами - виновных задержали
О деталях спецоперации рассказали в департаменте прокуратуры.
2021-11-08T17:16+0500
2021-11-08T17:16+0500
2021-11-08T17:54+0500
происшествия
задержание
самаркандская область
диплом
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Оперативники задержали в Самаркандской области заместителя директора техникума во время продажи диплома этого учебного заведения. О деталях спецоперации рассказали в департаменте прокуратуры.Поимку злоумышленника организовали сотрудники Ургутского районного отделения Управления Генпрокуратуры и МВД. Цена за документ об образовании составляла 1000 долларов. За эту сумму чиновник обещал выдать диплом техникума в конце текущего учебного года.Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется следствие.Аналогичные преступления были раскрыты в марте этого года в Кашкадарьинской области. Там преступная группировка "заработала" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов. Всех задержали.
https://uz.sputniknews.ru/20210301/V-Tashkente-zaderzhali-moshennika-obeschavshego-za-krupnuyu-summu-ustroit-v-vuz-16094406.html
самаркандская область
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задержание, самаркандская область, диплом
В техникуме Самаркандской области торговали дипломами - виновных задержали
17:16 08.11.2021 (обновлено: 17:54 08.11.2021)
Цена за документ об образовании составляла 1000 долларов. За эту сумму чиновник обещал выдать диплом техникума в конце текущего учебного года.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Оперативники задержали в Самаркандской области заместителя директора техникума во время продажи диплома этого учебного заведения. О деталях спецоперации рассказали
в департаменте прокуратуры.
Поимку злоумышленника организовали сотрудники Ургутского районного отделения Управления Генпрокуратуры и МВД. Цена за документ об образовании составляла 1000 долларов. За эту сумму чиновник обещал выдать диплом техникума в конце текущего учебного года.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется следствие.
Аналогичные преступления были раскрыты
в марте этого года в Кашкадарьинской области. Там преступная группировка "заработала" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов. Всех задержали.