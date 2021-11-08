https://uz.sputniknews.ru/20211108/vliyanie-pandemii-uzbekistantsy-v-rossii-chasche-idut-v-it---ekspert-21259066.html

Влияние пандемии: узбекистанцы в России чаще идут в IT - эксперт

Влияние пандемии: узбекистанцы в России чаще идут в IT - эксперт

Количество запросов от узбекистанских IT-специалистов в России выросло на 62% в этом году, так как интерес к IT в стране начал расти еще 3-4 года назад.

2021-11-08T14:41+0500

2021-11-08T14:41+0500

2021-11-08T14:41+0500

общество

узбекистан

абитуриенты

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Количество запросов от IT-специалистов из Узбекистана на работу в России в текущем году выросло на 62%. Такую статистику приводит газета "Коммерсант" со ссылкой на специалистов "Хабр Карьеры".По мнению сотрудников кадрового агентства, интерес к российской сфере информационных технологий вызван повышением заработной платы и кадровым дефицитом.Между тем, по данным Россотрудничества, абитуриенты из Узбекистана, отправляя заявки на обучение в российских вузах в прошлом году, часто выбирали направление "информатика". Специальности, связанные с вычислительной техникой, оказались вторыми по популярности среди узбекистанских поступающих.Чем вызван интерес к техническим специальностям и как он связан с пандемией COVID-19, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ им. Ломоносова Риорита Колосова.По мнению эксперта, в образовании был период, когда модными стали юридические и экономические специальности, однако он уже прошел в связи с насыщением рынка.На самом деле повышенный интерес к IT-специальностям среди молодежи можно было зафиксировать еще 3-4 года назад, до начала пандемии, уточняет эксперт. А сейчас специалисты, получившие образование в сфере IT, ищут работу. В Россию узбекистанские выпускники и программисты стремятся по разным причинам.В Узбекистане IT-сфера активно развивается. В стране создан Центр развития знаний, цель которого – подготовить за пять лет 100 тысяч молодых специалистов в сфере информационных технологий. По всей республике действуют центры узбекистанского IT-парка - за два года там прошли обучение более 40 тысяч студентов. Обучение IT-специальностям можно пройти и на онлайн-платформе "One Million Uzbek Coders" ("Один миллион узбекских программистов"), где обучение ведется на узбекском языке.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-uzbekistane-na-it-sferu-vydelyat-dopolnitelno-50-mlrd-sumov-20396734.html

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узбекистан, абитуриенты, it-технологии