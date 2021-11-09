https://uz.sputniknews.ru/20211109/grajdanam-uzbekistana-vyplatyat-bolshe-deneg-za-shagi-21286186.html

Гражданам Узбекистана выплатят больше денег за шаги

Гражданам Узбекистана выплатят больше денег за шаги

Узбекистан намерен увеличить финансирование платформы "Здоровый образ жизни", выплачивающей деньги за шаги. Ее посчитали одним из лучших вариантов пропаганды ЗОЖ.

2021-11-09T22:15+0500

2021-11-09T22:15+0500

2021-11-09T22:21+0500

общество

узбекистан

деньги

граждане узбекистана

финансирование

здоровый образ жизни

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить финансирование платформы "Здоровый образ жизни", выплачивающую узбекистанцам деньги за хотьбу, сообщает пресс-служба лидера.На видеоселекторном совещании по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний во вторник глава государства подчеркнул важность более широкой пропаганды здорового образа жизни среди населения.Как отмечается, этим целям как раз и служит платформа "Здоровый образ жизни". На сегодняшний день ее пользователями являются 600 тысяч человек. Им уже выплачено 18 миллиардов сумов. Запуск площадки в тестовом режиме произошел в июне этого года. Ее финансирование осуществлялось за счет сбора средств с продавцов алкогольной и табачной продукции.Теперь же платформа "Здоровый образ жизни" будет финансироваться из средств госбюджета. Соответствующее постановление подписал президент 5 ноября. Данную инициативу планируется внедрить уже с 1 января будущего года.

https://uz.sputniknews.ru/20210715/dengi-za-zdorove-v-uzbekistane-mujchina-zarabotal-pochti-2-mln-sumov-za-shagi-19686881.html

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узбекистан, деньги, граждане узбекистана, финансирование, здоровый образ жизни