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Гражданам Узбекистана выплатят больше денег за шаги
Гражданам Узбекистана выплатят больше денег за шаги
Узбекистан намерен увеличить финансирование платформы "Здоровый образ жизни", выплачивающей деньги за шаги. Ее посчитали одним из лучших вариантов пропаганды ЗОЖ.
2021-11-09T22:15+0500
2021-11-09T22:21+0500
общество
узбекистан
деньги
граждане узбекистана
финансирование
здоровый образ жизни
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить финансирование платформы "Здоровый образ жизни", выплачивающую узбекистанцам деньги за хотьбу, сообщает пресс-служба лидера.На видеоселекторном совещании по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний во вторник глава государства подчеркнул важность более широкой пропаганды здорового образа жизни среди населения.Как отмечается, этим целям как раз и служит платформа "Здоровый образ жизни". На сегодняшний день ее пользователями являются 600 тысяч человек. Им уже выплачено 18 миллиардов сумов. Запуск площадки в тестовом режиме произошел в июне этого года. Ее финансирование осуществлялось за счет сбора средств с продавцов алкогольной и табачной продукции.Теперь же платформа "Здоровый образ жизни" будет финансироваться из средств госбюджета. Соответствующее постановление подписал президент 5 ноября. Данную инициативу планируется внедрить уже с 1 января будущего года.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/dengi-za-zdorove-v-uzbekistane-mujchina-zarabotal-pochti-2-mln-sumov-za-shagi-19686881.html
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узбекистан, деньги, граждане узбекистана, финансирование, здоровый образ жизни

Гражданам Узбекистана выплатят больше денег за шаги

22:15 09.11.2021 (обновлено: 22:21 09.11.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПарень с девушкой у фонтана возле ГАБТА
Парень с девушкой у фонтана возле ГАБТА - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан намерен увеличить финансирование платформы "Здоровый образ жизни", выплачивающей деньги за шаги. По мнению властей, это один из лучших вариантов пропаганды ЗОЖ.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить финансирование платформы "Здоровый образ жизни", выплачивающую узбекистанцам деньги за хотьбу, сообщает пресс-служба лидера.
На видеоселекторном совещании по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний во вторник глава государства подчеркнул важность более широкой пропаганды здорового образа жизни среди населения.
Как отмечается, этим целям как раз и служит платформа "Здоровый образ жизни". На сегодняшний день ее пользователями являются 600 тысяч человек. Им уже выплачено 18 миллиардов сумов.
"Министерству финансов поручено в следующем году выделить 60 миллиардов сумов на расширение охвата платформы", — говорится в сообщении.
Запуск площадки в тестовом режиме произошел в июне этого года. Ее финансирование осуществлялось за счет сбора средств с продавцов алкогольной и табачной продукции.
Теперь же платформа "Здоровый образ жизни" будет финансироваться из средств госбюджета. Соответствующее постановление подписал президент 5 ноября. Данную инициативу планируется внедрить уже с 1 января будущего года.
Кроссовки - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
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Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шаги
15 июля, 09:32
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