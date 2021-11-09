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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211109/komu-iz-studentov-polojena-vyplata-ot-prezidenta--kriterii-21277144.html
Кому из студентов положена выплата от президента – критерии
Кому из студентов положена выплата от президента – критерии
Получить президентскую стипендию может лишь один студент выпускного курса бакалавриата в каждом вузе.
2021-11-09T15:07+0500
2021-11-09T15:44+0500
общество
узбекистан
студенты
стипендия
вузы
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Кабмин утвердил порядок назначения президентских и государственных стипендий студентам бакалавриата и магистратуры.Получить поощрение от главы государства может лишь один студент выпускного курса бакалавриата в каждом вузе. Другие государственные стипендии выплачиваются обучающимся на последних двух курсах.Кандидатов на выплаты предлагают советы вузов, при этом решение должно быть обсуждено и принято публично. В расчет берется учебная и научная деятельность соискателя.Претенденты, рекомендованные на следующий этап конкурса на основании решения совета вуза вводятся в систему на сайте stipendiya.edu.uz ежегодно с 1 по 15 августа. Рекомендации будут рассматриваться с 10 по 30 сентября, а сами стипендии назначают с 1 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-uzbekistane-gosudarstvennyx-stipendiy-stanet-v-dva-raza-bolshe--ukaz-20446646.html
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узбекистан, студенты, стипендия, вузы

Кому из студентов положена выплата от президента – критерии

15:07 09.11.2021 (обновлено: 15:44 09.11.2021)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Получить президентскую стипендию может лишь один студент выпускного курса бакалавриата в каждом вузе.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Кабмин утвердил порядок назначения президентских и государственных стипендий студентам бакалавриата и магистратуры.
Получить поощрение от главы государства может лишь один студент выпускного курса бакалавриата в каждом вузе. Другие государственные стипендии выплачиваются обучающимся на последних двух курсах.
Кандидатов на выплаты предлагают советы вузов, при этом решение должно быть обсуждено и принято публично. В расчет берется учебная и научная деятельность соискателя.
Претенденты, рекомендованные на следующий этап конкурса на основании решения совета вуза вводятся в систему на сайте stipendiya.edu.uz ежегодно с 1 по 15 августа.
Рекомендации будут рассматриваться с 10 по 30 сентября, а сами стипендии назначают с 1 сентября.
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
Общество
В Узбекистане государственных стипендий станет в два раза больше — указ
10 сентября, 12:37
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