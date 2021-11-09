https://uz.sputniknews.ru/20211109/komu-iz-studentov-polojena-vyplata-ot-prezidenta--kriterii-21277144.html

Кому из студентов положена выплата от президента – критерии

Кому из студентов положена выплата от президента – критерии

Получить президентскую стипендию может лишь один студент выпускного курса бакалавриата в каждом вузе.

2021-11-09T15:07+0500

2021-11-09T15:07+0500

2021-11-09T15:44+0500

общество

узбекистан

студенты

стипендия

вузы

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Кабмин утвердил порядок назначения президентских и государственных стипендий студентам бакалавриата и магистратуры.Получить поощрение от главы государства может лишь один студент выпускного курса бакалавриата в каждом вузе. Другие государственные стипендии выплачиваются обучающимся на последних двух курсах.Кандидатов на выплаты предлагают советы вузов, при этом решение должно быть обсуждено и принято публично. В расчет берется учебная и научная деятельность соискателя.Претенденты, рекомендованные на следующий этап конкурса на основании решения совета вуза вводятся в систему на сайте stipendiya.edu.uz ежегодно с 1 по 15 августа. Рекомендации будут рассматриваться с 10 по 30 сентября, а сами стипендии назначают с 1 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-uzbekistane-gosudarstvennyx-stipendiy-stanet-v-dva-raza-bolshe--ukaz-20446646.html

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узбекистан, студенты, стипендия, вузы