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В Узбекистане государственных стипендий станет в два раза больше — указ
В Узбекистане государственных стипендий станет в два раза больше — указ
В Каракалпакстане для студентов учредят две новые государственные стипендии — Героя Узбекистана, народного писателя Узбекистана и Каракалпакстана Тулепбергена... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T12:37+0500
2021-09-10T12:37+0500
общество
студенты
стипендия
вузы
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует увеличить количество государственных стипендий. Об этом стало известно из указа президента "О дальнейшей поддержке одаренной молодежи, обучающейся и занимающейся научно-исследовательской деятельностью в высших образовательных учреждениях республики". Согласно документу, начиная с 2021/2022 учебного года для обучающихся в базовой докторантуре количество стипендий будет увеличено до 10, в магистратуре — до 22, в бакалавриате — по одной в каждом вузе. К тому же в Каракалпакстане для студентов учредят две новые государственные стипендии — Героя Узбекистана, народного писателя Узбекистана и Каракалпакстана Тулепбергена Каипбергенова, а также имени Героя Узбекистана, народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ибройима Юсупова.Кроме того, намечено внедрить именные и президентские стипендии для бакалавров, обучающихся по совместным образовательным программам государственных вузов, а также в филиалах зарубежных высших образовательных учреждений и негосударственных высших образовательных организаций. Отмечается, что претенденты на именные и президентские стипендии будут определяться профессорско-преподавательским составом и студентами соответствующего высшего образовательного учреждения.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/komu-iz-studentov-vyplatyat-povyshennuyu-stipendiyu-19588907.html
https://uz.sputniknews.ru/20210131/V-Uzbekistane-s-1-fevralya-povysyatsya-zarplaty-posobiya-i-stipendii-15907288.html
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студенты, стипендия, вузы

В Узбекистане государственных стипендий станет в два раза больше — указ

12:37 10.09.2021
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© Sputnik/Виктор ТолочкоПодписание документов
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
В Каракалпакстане для студентов учредят две новые государственные стипендии — Героя Узбекистана, народного писателя Узбекистана и Каракалпакстана Тулепбергена Каипбергенова, а также имени Героя Узбекистана, народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ибройима Юсупова.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует увеличить количество государственных стипендий. Об этом стало известно из указа президента "О дальнейшей поддержке одаренной молодежи, обучающейся и занимающейся научно-исследовательской деятельностью в высших образовательных учреждениях республики".
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Согласно документу, начиная с 2021/2022 учебного года для обучающихся в базовой докторантуре количество стипендий будет увеличено до 10, в магистратуре — до 22, в бакалавриате — по одной в каждом вузе.
К тому же в Каракалпакстане для студентов учредят две новые государственные стипендии — Героя Узбекистана, народного писателя Узбекистана и Каракалпакстана Тулепбергена Каипбергенова, а также имени Героя Узбекистана, народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ибройима Юсупова.
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Кроме того, намечено внедрить именные и президентские стипендии для бакалавров, обучающихся по совместным образовательным программам государственных вузов, а также в филиалах зарубежных высших образовательных учреждений и негосударственных высших образовательных организаций.

Отмечается, что претенденты на именные и президентские стипендии будут определяться профессорско-преподавательским составом и студентами соответствующего высшего образовательного учреждения.
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