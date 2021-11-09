https://uz.sputniknews.ru/20211109/mirziyoev-ozvuchil-skolko-gosaktivov-uzbekistana-peredadut-v-ruki-chastnikov-21268612.html
Мирзиёев озвучил, сколько госактивов Узбекистана передадут в руки "частников"
Мирзиёев озвучил, сколько госактивов Узбекистана передадут в руки "частников"
Власти поставили цель на 2021-2022 годы, связанную с государственными предприятиями.
2021-11-09T09:45+0500
2021-11-09T09:45+0500
2021-11-09T10:06+0500
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены продать частникам в будущем году 32 крупных государственных актива.Среди них — "Узпромстройбанк". На продажу выставят также 368 непрофильных и неэффективных активов госпредприятий. Власти продадут в том числе 770 активов в регионах.Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам приватизации гособъектов.Всего в 2021-2022 годах планируется сократить количество предприятий с государственной долей в три раза как минимум. Отметим, что с начала этого года Узбекистан уже продал 619 государственных активов на 4,5 триллиона сумов.Ранее Мирзиёев объяснил порядок реформирования и приватизации госпредприятий. Также стало известно, что республика проводит эти процессы не в одиночку.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/byudjet-uzbekistana-resheno-uvelichit-za-schet-postupleniy-ot-privatizatsii-19608256.html
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узбекистан
Мирзиёев озвучил, сколько госактивов Узбекистана передадут в руки "частников"
09:45 09.11.2021 (обновлено: 10:06 09.11.2021)
Власти поставили цель — сократить количество предприятий с госдолей в три раза как минимум.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены продать частникам в будущем году 32 крупных государственных актива.
Среди них — "Узпромстройбанк".
На продажу выставят также 368 непрофильных и неэффективных активов госпредприятий. Власти продадут в том числе 770 активов в регионах.
Ожидается, что за счет приватизации в бюджет Узбекистана поступит около 10 триллионов сумов.
Об этом сообщил
президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам приватизации гособъектов.
Всего в 2021-2022 годах планируется сократить количество предприятий с государственной долей в три раза как минимум.
Отметим, что с начала этого года Узбекистан уже продал 619 государственных активов на 4,5 триллиона сумов.
Ранее Мирзиёев объяснил
порядок реформирования и приватизации госпредприятий. Также стало известно
, что республика проводит эти процессы не в одиночку.