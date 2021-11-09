https://uz.sputniknews.ru/20211109/mirziyoev-primet-uchastie-v-sammite-tyurkskogo-soveta-21274812.html
Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета
Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета
Президент Узбекистана поедет в Стамбул, где обсудит с коллегами вопросы расширения сотрудничества в рамках организации.
2021-11-09T13:31+0500
2021-11-09T13:31+0500
2021-11-09T13:31+0500
политика
шавкат мирзиёев
сотрудничество
стамбул
саммит
тюркский совет
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает пресс-служба лидера.Предстоящая встреча на высшем уровне пройдет в очном формате 11-12 ноября в Стамбуле. Ее участники рассмотрят вопросы совершенствования деятельности организации и расширения многоплановых отношений в рамках СоветаПо итогам мероприятия ожидается принятие совместных документов, направленных на повышение эффективности взаимодействия и углубление многостороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.Глава Узбекистана также запланировал ряд двусторонних встреч, отмечает пресс-служба.На прошлой недели в столице Азербайджана Баку прошла первая встреча генпрокуроров стран-членов организации. На ней был создан Совет генпрокуроров тюркоязычных государств.Отмечается, что это позволит укрепить связи между ведомствами для устранения трансграничных угроз, в том числе экстремизма, незаконного оборота наркотиков.Тюркский совет создан в октябре 2009 года и объединяет современные тюркские государства. В ее состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и с 2019-го года Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия.Международная организация создана в целях развития всестороннего сотрудничества между этими странами.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/kokand-obyavili-pervoy-turisticheskoy-stolitsey-tyurkskogo-soveta-19390259.html
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шавкат мирзиёев, сотрудничество, стамбул, саммит, тюркский совет
Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета
В турецком Стамбуле в середине недели пройдет встреча глав государств-членов Тюркского совета. Участники рассмотрят вопросы расширения сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает
пресс-служба лидера.
Предстоящая встреча на высшем уровне пройдет в очном формате 11-12 ноября в Стамбуле. Ее участники рассмотрят вопросы совершенствования деятельности организации и расширения многоплановых отношений в рамках Совета
“Прежде всего в области торговли, инвестиций, "зеленой экономики", цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также культурно-гуманитарного обмена”, — уточняется в сообщении.
По итогам мероприятия ожидается принятие совместных документов, направленных на повышение эффективности взаимодействия и углубление многостороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.
Глава Узбекистана также запланировал ряд двусторонних встреч, отмечает пресс-служба.
На прошлой недели в столице Азербайджана Баку прошла первая встреча генпрокуроров стран-членов организации. На ней был создан
Совет генпрокуроров тюркоязычных государств.
Отмечается, что это позволит укрепить связи между ведомствами для устранения трансграничных угроз, в том числе экстремизма, незаконного оборота наркотиков.
Тюркский совет создан в октябре 2009 года и объединяет современные тюркские государства. В ее состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и с 2019-го года Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия.
Международная организация создана в целях развития всестороннего сотрудничества между этими странами.