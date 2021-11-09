https://uz.sputniknews.ru/20211109/uzbekistantsy-nachnut-poluchat-vyplaty-za-xodbu-iz-sredstv-gosbyudjeta-21272796.html

Узбекистанцы начнут получать выплаты за ходьбу из средств госбюджета

Узбекистанцы начнут получать выплаты за ходьбу из средств госбюджета

Узбекистанцам начнут выплачивать за ходьбу из средств госбюджета. Об этом стало известно из соответствующего постановления.

2021-11-09T12:05+0500

2021-11-09T12:05+0500

2021-11-09T12:09+0500

общество

узбекистан

деньги

здоровый образ жизни

пешеходы

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекистанцам начнут выплачивать за ходьбу из средств госбюджета. Об этом стало известно из постановления по развитию ходьбы, бега, мини-футбола и других видов спорта.Согласно документу, данную инициативу планируется внедрить с 1 января 2022 года. Ранее финансирование платформы "Здоровый образ жизни" осуществлялось за счет сбора средств с продавцов алкогольной и табачной продукции. Запуск площадки в тестовом режиме произошел в июне этого года.В августе уже был определен победитель проекта "Здоровый образ жизни". Он установил рекорд, пройдя 1 миллион 888 тысяч 231 шаг. Другим участникам в общей сложности выплатили 68 миллионов 900 тысяч сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20201102/V-Uzbekistane-lyubitelyam-peshikh-progulok-budut-vyplachivat-do-100-v-mesyats-15308998.html

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узбекистан, деньги, здоровый образ жизни, пешеходы