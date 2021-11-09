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Узбекистанцы начнут получать выплаты за ходьбу из средств госбюджета
Узбекистанцы начнут получать выплаты за ходьбу из средств госбюджета
Узбекистанцам начнут выплачивать за ходьбу из средств госбюджета. Об этом стало известно из соответствующего постановления.
2021-11-09T12:05+0500
2021-11-09T12:09+0500
общество
узбекистан
деньги
здоровый образ жизни
пешеходы
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекистанцам начнут выплачивать за ходьбу из средств госбюджета. Об этом стало известно из постановления по развитию ходьбы, бега, мини-футбола и других видов спорта.Согласно документу, данную инициативу планируется внедрить с 1 января 2022 года. Ранее финансирование платформы "Здоровый образ жизни" осуществлялось за счет сбора средств с продавцов алкогольной и табачной продукции. Запуск площадки в тестовом режиме произошел в июне этого года.В августе уже был определен победитель проекта "Здоровый образ жизни". Он установил рекорд, пройдя 1 миллион 888 тысяч 231 шаг. Другим участникам в общей сложности выплатили 68 миллионов 900 тысяч сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20201102/V-Uzbekistane-lyubitelyam-peshikh-progulok-budut-vyplachivat-do-100-v-mesyats-15308998.html
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узбекистан, деньги, здоровый образ жизни, пешеходы

Узбекистанцы начнут получать выплаты за ходьбу из средств госбюджета

12:05 09.11.2021 (обновлено: 12:09 09.11.2021)
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В соответствии с постановлением, данную инициативу планируется внедрить с 1 января 2022 года.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекистанцам начнут выплачивать за ходьбу из средств госбюджета. Об этом стало известно из постановления по развитию ходьбы, бега, мини-футбола и других видов спорта.

Согласно документу, данную инициативу планируется внедрить с 1 января 2022 года.
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Ранее финансирование платформы "Здоровый образ жизни" осуществлялось за счет сбора средств с продавцов алкогольной и табачной продукции. Запуск площадки в тестовом режиме произошел в июне этого года.
В августе уже был определен победитель проекта "Здоровый образ жизни". Он установил рекорд, пройдя 1 миллион 888 тысяч 231 шаг. Другим участникам в общей сложности выплатили 68 миллионов 900 тысяч сумов.
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