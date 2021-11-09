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https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-tashkente-i-ferganskoy-oblasti-smenilis-glavnye-ekologi-21281249.html
В Ташкенте и Ферганской области сменились главные экологи
В Ташкенте и Ферганской области сменились главные экологи
Перед приемом на работу оба претендента прошли тестирование, набрав 82,5 и 80 баллов соответственно, а также собеседование конкурсной комиссии Госкомэкологии.
2021-11-09T17:14+0500
2021-11-09T17:17+0500
общество
ташкент
ферганская область
конкурс
экология
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Сразу в двух управлениях по экологии и охране окружающей среды сменились руководители. В Ташкенте структуру возглавил Фарход Дехканов. Прежде он был первым заместителем начальника этого управления, а также исполнял обязанности главы ведомства.Известно, что назначенцу 41 год. Высшее образование у него - по направлению "Экология и охрана окружающей среды".Новый руководитель появился также в Ферганском областном управлении по экологии и охране окружающей среды. Это Бахромжон Жуманов, который до этого был заместителем директора ГУП "Центр государственной экологической сертификации и стандартизации" при Госкомэкологии. Жуманову - 51 год, по специальности он ученый-агроном.Главное что отличает эти два назначения от всех предыдущих то, что оба руководителя приняты на работе по итогам открытого конкурса, который был объявлен комитетом через сайт Агентства развития государственной службы vacancy.argos.uz. Они прошли тестирование, набрав 82,5 и 80 баллов соответственно, и собеседование конкурсной комиссии Госкомэкологии.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/ekologiya-kak-dvigatel-razvitiya--parlamentarii-obsudili-perexod-k-zelenoy-ekonomike-19378464.html
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ташкент, ферганская область, конкурс, экология

В Ташкенте и Ферганской области сменились главные экологи

17:14 09.11.2021 (обновлено: 17:17 09.11.2021)
© Sputnik / Табылды КадырбековПустое кресло
Пустое кресло - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Оба руководителя прошли тестирование, набрав 82,5 и 80 баллов соответственно, а также собеседование конкурсной комиссии Госкомэкологии.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Сразу в двух управлениях по экологии и охране окружающей среды сменились руководители. В Ташкенте структуру возглавил Фарход Дехканов. Прежде он был первым заместителем начальника этого управления, а также исполнял обязанности главы ведомства.
Известно, что назначенцу 41 год. Высшее образование у него - по направлению "Экология и охрана окружающей среды".
Новый руководитель появился также в Ферганском областном управлении по экологии и охране окружающей среды. Это Бахромжон Жуманов, который до этого был заместителем директора ГУП "Центр государственной экологической сертификации и стандартизации" при Госкомэкологии. Жуманову - 51 год, по специальности он ученый-агроном.
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Главное что отличает эти два назначения от всех предыдущих то, что оба руководителя приняты на работе по итогам открытого конкурса, который был объявлен комитетом через сайт Агентства развития государственной службы vacancy.argos.uz.
Они прошли тестирование, набрав 82,5 и 80 баллов соответственно, и собеседование конкурсной комиссии Госкомэкологии.
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