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В Ташкенте несколько домов временно останутся без газа
В Ташкенте несколько домов временно останутся без газа
Подача газообразного топлива будет приостановлена из-за работ по подключению действующего газопровода среднего давления в одном из районов столицы.
2021-11-09T10:39+0500
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газ
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. В Мирабадском районе столицы временно приостановят подачу природного газа из-за работ по подключению действующего газопровода среднего давления, сообщает пресс-служба компании "Худудгаз Пойтахт".Отмечается, что газа не будет 9 ноября с 11.00 утра до 16.00 дня в домах номер 31, 33, 35 и 64, расположенных на улице Тараса Шевченко.Помимо этого, подача газа также на время прекратится в домах номер 8, 10 и 12 по улице Туркестан.В конце сентября начальник управления "Худудгазтаминот" Баходир Вахобов заявил, что в Узбекистане абонентов начнут заранее предупреждать об отключении газа. В республике счетчики на газ установлены во многих домах, а номера телефонов потребителей включены в общую базу. Теперь гражданам будут заранее отправлять SMS-уведомления о необходимости погасить имеющуюся задолженность.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsy-zadoljali-za-gaz-bolee-500-mlrd-sumov-20952522.html
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ташкент, газ

В Ташкенте несколько домов временно останутся без газа

10:39 09.11.2021 (обновлено: 10:40 09.11.2021)
CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R / Газовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R /
Подача газообразного топлива будет приостановлена из-за работ по подключению действующего газопровода среднего давления в Мирабадском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. В Мирабадском районе столицы временно приостановят подачу природного газа из-за работ по подключению действующего газопровода среднего давления, сообщает пресс-служба компании "Худудгаз Пойтахт".
Отмечается, что газа не будет 9 ноября с 11.00 утра до 16.00 дня в домах номер 31, 33, 35 и 64, расположенных на улице Тараса Шевченко.

Помимо этого, подача газа также на время прекратится в домах номер 8, 10 и 12 по улице Туркестан.
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В конце сентября начальник управления "Худудгазтаминот" Баходир Вахобов заявил, что в Узбекистане абонентов начнут заранее предупреждать об отключении газа. В республике счетчики на газ установлены во многих домах, а номера телефонов потребителей включены в общую базу. Теперь гражданам будут заранее отправлять SMS-уведомления о необходимости погасить имеющуюся задолженность.
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