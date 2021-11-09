https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-tashkente-neskolko-domov-vremenno-ostanutsya-bez-gaza-21270317.html

В Ташкенте несколько домов временно останутся без газа

В Ташкенте несколько домов временно останутся без газа

Подача газообразного топлива будет приостановлена из-за работ по подключению действующего газопровода среднего давления в одном из районов столицы.

2021-11-09T10:39+0500

2021-11-09T10:39+0500

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общество

ташкент

газ

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. В Мирабадском районе столицы временно приостановят подачу природного газа из-за работ по подключению действующего газопровода среднего давления, сообщает пресс-служба компании "Худудгаз Пойтахт".Отмечается, что газа не будет 9 ноября с 11.00 утра до 16.00 дня в домах номер 31, 33, 35 и 64, расположенных на улице Тараса Шевченко.Помимо этого, подача газа также на время прекратится в домах номер 8, 10 и 12 по улице Туркестан.В конце сентября начальник управления "Худудгазтаминот" Баходир Вахобов заявил, что в Узбекистане абонентов начнут заранее предупреждать об отключении газа. В республике счетчики на газ установлены во многих домах, а номера телефонов потребителей включены в общую базу. Теперь гражданам будут заранее отправлять SMS-уведомления о необходимости погасить имеющуюся задолженность.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsy-zadoljali-za-gaz-bolee-500-mlrd-sumov-20952522.html

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