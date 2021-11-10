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Эпидемия или несчастный случай: в Алмалыке люди умерли после укуса собак
Эпидемия или несчастный случай: в Алмалыке люди умерли после укуса собак
Специалисты объяснили, с чем связаны слухи о появлении в Алмалыке бешеных собак. Многие из распространенных сведений - ложные.
2021-11-10T14:06+0500
2021-11-10T14:39+0500
общество
бешенство
алмалык
собаки
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Алмалыкцы обеспокоены слухами о вспышке бешенства в городе. Они появились после того, как два человека скончались после укуса собак. Госкомитет по ветеринарии и развитию животноводства отреагировал на эти сообщения и внес ясности в ситуацию.Сотрудники ведомства провели расследование и выяснили, что распространяемые в социальных сетях сведения о 141 забелевшем бешенством - ложные. Однако, подтвердились смерти двоих укушенных. Это действительно произошло полгода назад, но потерпевшие не своевременно обратились к докторам. В итоге болезнь начала развиваться и люди погибли.В феврале этого года в Ташобласти начался отлов бродячих собак. В МЧС отметили, что мероприятие профилактическое и направлено на предотвращение распространения бешенства. В поимке участвовали представители МВД, Минздрава, Управления по развитию ветеренарии и животноводства, хокимиата Букинского района и других служб.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/sobaki-ulybaki-i-groznye-zaschitniki-dobryy-priyut-v-tashoblasti---foto-19917498.html
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бешенство, алмалык, собаки

Эпидемия или несчастный случай: в Алмалыке люди умерли после укуса собак

14:06 10.11.2021 (обновлено: 14:39 10.11.2021)
© Unsplash / Heshan WeeramanthriБездомные собаки
Бездомные собаки - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Unsplash / Heshan Weeramanthri
Потерпевшие несвоевременно обратились к докторам. В итоге болезнь начала прогрессировать.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Алмалыкцы обеспокоены слухами о вспышке бешенства в городе. Они появились после того, как два человека скончались после укуса собак. Госкомитет по ветеринарии и развитию животноводства отреагировал на эти сообщения и внес ясности в ситуацию.
Сотрудники ведомства провели расследование и выяснили, что распространяемые в социальных сетях сведения о 141 забелевшем бешенством - ложные.
Однако, подтвердились смерти двоих укушенных. Это действительно произошло полгода назад, но потерпевшие не своевременно обратились к докторам. В итоге болезнь начала развиваться и люди погибли.
Приют для собак Мехр в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
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Собаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти — фото
2 августа, 18:25
В феврале этого года в Ташобласти начался отлов бродячих собак. В МЧС отметили, что мероприятие профилактическое и направлено на предотвращение распространения бешенства. В поимке участвовали представители МВД, Минздрава, Управления по развитию ветеренарии и животноводства, хокимиата Букинского района и других служб.
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