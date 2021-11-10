https://uz.sputniknews.ru/20211110/epidemiya-ili-neschastnyy-sluchay-v-almalyke-lyudi-umerli-posle-ukusa-sobak-21294768.html

Эпидемия или несчастный случай: в Алмалыке люди умерли после укуса собак

Эпидемия или несчастный случай: в Алмалыке люди умерли после укуса собак

Специалисты объяснили, с чем связаны слухи о появлении в Алмалыке бешеных собак. Многие из распространенных сведений - ложные.

2021-11-10T14:06+0500

2021-11-10T14:06+0500

2021-11-10T14:39+0500

общество

бешенство

алмалык

собаки

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Алмалыкцы обеспокоены слухами о вспышке бешенства в городе. Они появились после того, как два человека скончались после укуса собак. Госкомитет по ветеринарии и развитию животноводства отреагировал на эти сообщения и внес ясности в ситуацию.Сотрудники ведомства провели расследование и выяснили, что распространяемые в социальных сетях сведения о 141 забелевшем бешенством - ложные. Однако, подтвердились смерти двоих укушенных. Это действительно произошло полгода назад, но потерпевшие не своевременно обратились к докторам. В итоге болезнь начала развиваться и люди погибли.В феврале этого года в Ташобласти начался отлов бродячих собак. В МЧС отметили, что мероприятие профилактическое и направлено на предотвращение распространения бешенства. В поимке участвовали представители МВД, Минздрава, Управления по развитию ветеренарии и животноводства, хокимиата Букинского района и других служб.

https://uz.sputniknews.ru/20210802/sobaki-ulybaki-i-groznye-zaschitniki-dobryy-priyut-v-tashoblasti---foto-19917498.html

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бешенство, алмалык, собаки