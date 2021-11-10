https://uz.sputniknews.ru/20211110/kakie-otrasli-uzbekistana-jdut-investitsiy-i-chto-novogo-mojet-predlojit-rossiya-21303880.html
Какие отрасли Узбекистана ждут инвестиций и что нового может предложить Россия
Какие отрасли Узбекистана ждут инвестиций и что нового может предложить Россия
Узбекистан выходит на новый уровень привлечения инвесторов благодаря взаимодействию с Россией.
2021-11-10T22:19+0500
2021-11-10T22:19+0500
2021-11-10T22:42+0500
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Какие перспективы российские инвестрейтинги открывают узбекским регионам? В какие области Россия и Узбекистан будут вкладывать инвестиции в 2021 году?Глава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева ответила на эти и другие вопросы ведущей и корреспонденту Sputnik Узбекистан в уникальном видеоинтервью.Эксперт объяснила, что инвестиционный рейтинг, это набор готовых решений и лучших практик в бизнес-регулировании. Он включает в себя специальный стандарт – свод базовых правил для каждого региона, которые обеспечивают прозрачную и понятную основу коммуникаций с инвесторами.В июле этого года для улучшения инвестиционного климата в республике по московскому примеру было создано узбекское Агентство стратегических инициатив. Наблюдательный совет при Агентстве возглавил президент республики Шавкат Мирзиеев.Светлана Чупшева отметила, что из переговоров с коллегами понятно, что Узбекистан намерен развиваться по всем направлениям.Это позволит улучшить работу по развитию инвестиционного климата и деловой среды, а также поможет выявить лидирующие и отстающие сферы.Более подробные ответы о сотрудничестве России и Узбекистана в области инвестиционной политики смотрите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/kurs-na-investitsii-mirziyoev-sozdal-agentstvo-strategicheskogo-razvitiya-19803935.html
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мультимедиа
Какие отрасли Узбекистана ждут инвестиций и что нового может предложить Россия
22:19 10.11.2021 (обновлено: 22:42 10.11.2021)
Сегодня Узбекистан выходит на новый уровень привлечения инвесторов, благодаря взаимодействию с Россией.
Какие перспективы российские инвестрейтинги открывают узбекским регионам? В какие области Россия и Узбекистан будут вкладывать инвестиции в 2021 году?
Глава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева ответила на эти и другие вопросы ведущей и корреспонденту Sputnik Узбекистан
в уникальном видеоинтервью.
Эксперт объяснила, что инвестиционный рейтинг, это набор готовых решений и лучших практик в бизнес-регулировании. Он включает в себя специальный стандарт – свод базовых правил для каждого региона, которые обеспечивают прозрачную и понятную основу коммуникаций с инвесторами.
"Самое важное требование: стратегия должна публично обсуждаться с предпринимателями и соответственно корректироваться", - добавила эксперт.
В июле этого года для улучшения инвестиционного климата в республике по московскому примеру было создано узбекское Агентство стратегических инициатив. Наблюдательный совет при Агентстве возглавил президент республики Шавкат Мирзиеев.
Светлана Чупшева отметила, что из переговоров с коллегами понятно, что Узбекистан намерен развиваться по всем направлениям.
"Республика приглашает инвесторов в агропромышленный комплекс и область переработки, в сферу цифровых технологий и образование", — заявила она.
Это позволит улучшить работу по развитию инвестиционного климата и деловой среды, а также поможет выявить лидирующие и отстающие сферы.
Более подробные ответы о сотрудничестве России и Узбекистана в области инвестиционной политики смотрите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.