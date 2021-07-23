https://uz.sputniknews.ru/20210723/kurs-na-investitsii-mirziyoev-sozdal-agentstvo-strategicheskogo-razvitiya-19803935.html

Курс на инвестиции: Мирзиёев создал Агентство стратегического развития

Курс на инвестиции: Мирзиёев создал Агентство стратегического развития

Одной из основных задач Агентства будет изучение стратегических вопросов привлечения инвестиций, определение перспективных отраслей и направлений... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T17:31+0500

2021-07-23T17:31+0500

2021-07-23T17:35+0500

политика

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о создании Агентства стратегического развития, сообщает Минюст.Помимо самого агентства, документом учреждается также его Совет под председательством президента и внебюджетный фонд для его поддержки без образования юридического лица.В связи с этим государственным органам и организациям, дипломатическим представительствам республики за рубежом поручено предоставлять агентству по запросу всю соответствующую информацию, включая первичные статистические данные и доступы к базам данных.Агентство является государственным учреждением с правами юридического лица, его доходы не облагаются налогом. Возглавлять его будет генеральный директор, назначаемый президентом. Он же станет руководителем акселератора стратегических инициатив, который создается при нем для "оперативного и эффективного решения наиболее актуальных проблем в сфере повышения инвестиционной активности".За его работниками сохраняются надбавки и доплаты, в том числе за выслугу лет, воинские и специальные звания (классные чины, квалификационные классы, дипломатические ранги и другие), присвоенные по прежнему месту работы, а кадрам с высшим юридическим образованием, не имеющим воинских и специальных званий, — могут присваиваться классные чины, предусмотренные для представителей учреждений юстиции.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/mirziyoev-ob-inostrannyx-investitsiyax-kajdyy-dollar-doljen-prinosit-strane-polzu-19407507.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan-sposoben-stat-xabom-dlya-investitsiy--top-menedjer-promsvyazbanka-18196004.html

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указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев