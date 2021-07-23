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Курс на инвестиции: Мирзиёев создал Агентство стратегического развития
Курс на инвестиции: Мирзиёев создал Агентство стратегического развития
Одной из основных задач Агентства будет изучение стратегических вопросов привлечения инвестиций, определение перспективных отраслей и направлений... 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T17:31+0500
2021-07-23T17:35+0500
политика
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о создании Агентства стратегического развития, сообщает Минюст.Помимо самого агентства, документом учреждается также его Совет под председательством президента и внебюджетный фонд для его поддержки без образования юридического лица.В связи с этим государственным органам и организациям, дипломатическим представительствам республики за рубежом поручено предоставлять агентству по запросу всю соответствующую информацию, включая первичные статистические данные и доступы к базам данных.Агентство является государственным учреждением с правами юридического лица, его доходы не облагаются налогом. Возглавлять его будет генеральный директор, назначаемый президентом. Он же станет руководителем акселератора стратегических инициатив, который создается при нем для "оперативного и эффективного решения наиболее актуальных проблем в сфере повышения инвестиционной активности".За его работниками сохраняются надбавки и доплаты, в том числе за выслугу лет, воинские и специальные звания (классные чины, квалификационные классы, дипломатические ранги и другие), присвоенные по прежнему месту работы, а кадрам с высшим юридическим образованием, не имеющим воинских и специальных званий, — могут присваиваться классные чины, предусмотренные для представителей учреждений юстиции.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/mirziyoev-ob-inostrannyx-investitsiyax-kajdyy-dollar-doljen-prinosit-strane-polzu-19407507.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan-sposoben-stat-xabom-dlya-investitsiy--top-menedjer-promsvyazbanka-18196004.html
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указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

Курс на инвестиции: Мирзиёев создал Агентство стратегического развития

17:31 23.07.2021 (обновлено: 17:35 23.07.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Одной из основных задач Агентства будет изучение стратегических вопросов привлечения инвестиций, определение перспективных отраслей и направлений инвестиционной деятельности.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о создании Агентства стратегического развития, сообщает Минюст.
Помимо самого агентства, документом учреждается также его Совет под председательством президента и внебюджетный фонд для его поддержки без образования юридического лица.

"Одной из основных задач агентства является изучение стратегических вопросов привлечения инвестиций и реализации проектов в разрезе отраслей и регионов, определение перспективных отраслей и направлений инвестиционной деятельности", — говорится в сообщении.

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В связи с этим государственным органам и организациям, дипломатическим представительствам республики за рубежом поручено предоставлять агентству по запросу всю соответствующую информацию, включая первичные статистические данные и доступы к базам данных.
Агентство является государственным учреждением с правами юридического лица, его доходы не облагаются налогом. Возглавлять его будет генеральный директор, назначаемый президентом. Он же станет руководителем акселератора стратегических инициатив, который создается при нем для "оперативного и эффективного решения наиболее актуальных проблем в сфере повышения инвестиционной активности".
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За его работниками сохраняются надбавки и доплаты, в том числе за выслугу лет, воинские и специальные звания (классные чины, квалификационные классы, дипломатические ранги и другие), присвоенные по прежнему месту работы, а кадрам с высшим юридическим образованием, не имеющим воинских и специальных званий, — могут присваиваться классные чины, предусмотренные для представителей учреждений юстиции.
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