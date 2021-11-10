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Кто самый вакцинированный в ближнем зарубежье
Кто самый вакцинированный в ближнем зарубежье
Где в странах ближнего зарубежья самые высокие темпы вакцинации.
2021-11-10T07:58+0500
2021-11-10T07:58+0500
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прививки
вакцинация
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Среди республик ближнего зарубежья самыми вакцинированными оказались страны Балтии.В лидерах списка Литва, Эстония и Латвия. В них привито от 56 до 65 процентов населения.По даннымTelegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье, причина кроется в том, что в балтийских республиках обязательная вакцинации введена для работников госсектора и сферы услуг, а частным предпринимателям разрешено увольнять сотрудников без прививки.Несмотря на это, смертность в них одна из самых высоких в Европе. Она растет из-за катастрофического положения в медицине — больных просто некому спасать.В остальных странах темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Так, например, в Азербайджане и Казахстане не привито и 50 процентов граждан.Еще меньшее количество людей сделало прививки в России (34,4 процента) и Узбекистане (20 процентов).Прививочная кампания в Узбекистане стартовала полгода назад. Медики применяют сразу несколько препаратов. Среди них: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001; российский "Спутником V"; шведско-британская AstraZeneca; американская Moderna; американо-немецкая Pfizer/BioNTech и китайская CoronaVac.Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80 процентов взрослого населения. На данный момент эта цифра чуть превышает 67 процентов.Специалисты считают, что для выработки коллективного иммунитета полностью привиться должны не менее 70 процентов населения.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/chto-takoe-gibridnaya-vaktsinatsiya-i-kogda-ee-razreshat-v-uzbekistane--otabekov-21156833.html
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снг, sputnik, прививки, вакцинация, коронавирус covid-19

Кто самый вакцинированный в ближнем зарубежье

07:58 10.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19
Вакцинация от Covid-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik подсчитал, граждане каких стран сделали наибольшее количество прививок от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Среди республик ближнего зарубежья самыми вакцинированными оказались страны Балтии.
В лидерах списка Литва, Эстония и Латвия. В них привито от 56 до 65 процентов населения.
По даннымTelegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье, причина кроется в том, что в балтийских республиках обязательная вакцинации введена для работников госсектора и сферы услуг, а частным предпринимателям разрешено увольнять сотрудников без прививки.
Несмотря на это, смертность в них одна из самых высоких в Европе. Она растет из-за катастрофического положения в медицине — больных просто некому спасать.
Темпы вакцинации в странах ближнего зарубежья - Sputnik Узбекистан
В остальных странах темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Так, например, в Азербайджане и Казахстане не привито и 50 процентов граждан.
Еще меньшее количество людей сделало прививки в России (34,4 процента) и Узбекистане (20 процентов).
Прививочная кампания в Узбекистане стартовала полгода назад. Медики применяют сразу несколько препаратов. Среди них: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001; российский "Спутником V"; шведско-британская AstraZeneca; американская Moderna; американо-немецкая Pfizer/BioNTech и китайская CoronaVac.
Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80 процентов взрослого населения. На данный момент эта цифра чуть превышает 67 процентов.
Специалисты считают, что для выработки коллективного иммунитета полностью привиться должны не менее 70 процентов населения.
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
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