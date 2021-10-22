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Узбекистан рассчитывает привить 80% населения от COVID до конца года
Узбекистан рассчитывает привить 80% населения от COVID до конца года
Речь идет о вакцинации свыше 21 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей среди стран мира, отметили власти. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T12:15+0500
2021-10-22T13:12+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.Об этом заявил вице-премьер республики Бехзод Мусаев во время выступления в международном медиа-холле в Ташкенте.По его оценке, в настоящее время около 60% взрослого населения Узбекистана получили хотя бы одну дозу препарата против коронавируса.Напомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Жителям предлагается привиться одним из препаратов:Вице-премьер отметил, что вакцинация населения является единственным разумным способом борьбы с COVID-19.Российский препарат поступает как непосредственно из РФ, так и разливается в самом Узбекистана. Сейчас в стране разлито уже 450 тысяч доз "Спутника V", из них 120 тысяч использовано, еще 330 тысяч произведено, но ожидает одобрения института Гамалеи (именно там был разработан препарат).Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков отметил, что Узбекистан рассчитывает привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных.Отабеков также заявил, что ситуацию с COVID-19 в республике можно назвать "почти эпидемическим благополучием", инфекция пошла на спад.
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Узбекистан рассчитывает привить 80% населения от COVID до конца года

12:15 22.10.2021 (обновлено: 13:12 22.10.2021)
© Sputnik / Стас ЭтвешАмпула с вакциной от коронавируса, архивное фото
Ампула с вакциной от коронавируса, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
Речь идет о вакцинации свыше 21 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей среди стран мира, отметили власти.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.
Об этом заявил вице-премьер республики Бехзод Мусаев во время выступления в международном медиа-холле в Ташкенте.

"К концу года мы планируем охватить вакцинацией до 80% вакцинируемого населения, это более 21 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей среди стран мира".

Первый зампред Государственного налогового комитета РУ Бехзод Мусаев - Sputnik Узбекистан
Бехзод Мусаев
Заместитель премьер-министра Узбекистана
По его оценке, в настоящее время около 60% взрослого населения Узбекистана получили хотя бы одну дозу препарата против коронавируса.
Напомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Жителям предлагается привиться одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
Вице-премьер отметил, что вакцинация населения является единственным разумным способом борьбы с COVID-19.
"Это понимают и наши граждане. В какую бы поликлинику ни пошли, вы можете бесплатно пройти вакцинацию любой из нескольких типов вакцин".
Первый зампред Государственного налогового комитета РУ Бехзод Мусаев - Sputnik Узбекистан
Бехзод Мусаев
Заместитель премьер-министра Узбекистана
Российский препарат поступает как непосредственно из РФ, так и разливается в самом Узбекистана.
Сейчас в стране разлито уже 450 тысяч доз "Спутника V", из них 120 тысяч использовано, еще 330 тысяч произведено, но ожидает одобрения института Гамалеи (именно там был разработан препарат).
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков отметил, что Узбекистан рассчитывает привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных.
Отабеков также заявил, что ситуацию с COVID-19 в республике можно назвать "почти эпидемическим благополучием", инфекция пошла на спад.
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