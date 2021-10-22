https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekistan-rasschityvaet-privit-ot-covid-80-naseleniya-do-kontsa-goda-21025130.html

Узбекистан рассчитывает привить 80% населения от COVID до конца года

Узбекистан рассчитывает привить 80% населения от COVID до конца года

Речь идет о вакцинации свыше 21 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей среди стран мира, отметили власти. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T12:15+0500

2021-10-22T12:15+0500

2021-10-22T13:12+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/16/21025242_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6c3c914e5e5dfc61316580d5ffd8960a.jpg

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.Об этом заявил вице-премьер республики Бехзод Мусаев во время выступления в международном медиа-холле в Ташкенте.По его оценке, в настоящее время около 60% взрослого населения Узбекистана получили хотя бы одну дозу препарата против коронавируса.Напомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Жителям предлагается привиться одним из препаратов:Вице-премьер отметил, что вакцинация населения является единственным разумным способом борьбы с COVID-19.Российский препарат поступает как непосредственно из РФ, так и разливается в самом Узбекистана. Сейчас в стране разлито уже 450 тысяч доз "Спутника V", из них 120 тысяч использовано, еще 330 тысяч произведено, но ожидает одобрения института Гамалеи (именно там был разработан препарат).Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков отметил, что Узбекистан рассчитывает привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных.Отабеков также заявил, что ситуацию с COVID-19 в республике можно назвать "почти эпидемическим благополучием", инфекция пошла на спад.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/kogda-v-uzbekistane-poyavitsya-novaya-partiya-sputnik-v-20993063.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане