https://uz.sputniknews.ru/20211110/povysil-planku-uzbekistan-nameren-sokratit-bolshe-vybrosov-co2-21295284.html

Повысил планку: Узбекистан намерен сократить больше выбросов CO2

Повысил планку: Узбекистан намерен сократить больше выбросов CO2

Узбекистан взял на себя обязательство сократить выбросы углекислого газа более чем в три раза от нормы Парижского соглашения по климату. За счет чего удастся этого добиться?

2021-11-10T15:31+0500

2021-11-10T15:31+0500

2021-11-10T15:31+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Узбекистан повысил свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, заявил в среду заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.Выступая на климатической конференции ООН в шотландском Глазго, которая проходит с 31 октября по 12 ноября, вице-премьера отметил, что республика намерена сократить выбросы парниковых газов к 2030 году не на 10, а на 35 процентов по сравнению с уровнем 2010 года.Вице-премьер напомнил, что к 2030 году в стране планируется обеспечить генерацию 25 процентов электроэнергии за счёт возобновляемых источников. Этим целям послужит международный форум высокого уровня по "зелёной" энергетике, который пройдет под эгидой ООН в следующем году в Нукусе.В августе президент Узбекистана подчеркнул, что страна взяла курс на "зеленую" энергетику. Во многом достичь этого удастся за счет первой в стране атомной электростанции. Узбекистан выбрал российские технологии и подписал соглашение о ее строительстве с РФ в сентябре 2018-го. Ввести ее в эксплуатацию как раз планируется к 2030 году. К Парижскому соглашению ООН по климату Узбекистан присоединился в апреле 2017 года. По данным Узгидромета, средние темпы потепления в стране превышают средние показатели в глобальном масштабе. Здесь наблюдаются интенсивное таяние ледников, сокращение водных ресурсов, рост числа экстремальных метеорологических явлений: селей, лавин, засух. Кроме того, за последние 55 лет площадь Аральского моря на границе Узбекистана и Казахстана сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.Именно с этой трагедией президент страны Шавкат Мирзиёев связал песчанно-пылевую бурю, обрушившуюся на Узбекистан на прошлой неделе. По его словам, ситуация с высыханием Арала приобретает все более острый характер.Выступая в Глазго, Азиз Абдухакимов подчеркнул готовность Узбекистана активно сотрудничать с международным сообществом по "зеленой" повестке и сдерживанию процессов изменения климата.Со своей стороны республика призывает делегатов конференции к активному участию в проектах Многопартнёрского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.Кроме того, Узбекистан предложил площадку для обсуждения приоритетов международной экологической политики. Речь о шестой Ассамблеи ООН по окружающей среде высокого уровня, которая должна пройти в 2023 году.

https://uz.sputniknews.ru/20211104/atom-ili-solntse-realna-li-energeticheskaya-konkurentsiya-v-uzbekistane-21220562.html

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