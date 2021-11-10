https://uz.sputniknews.ru/20211110/pridut-rossiyskie-tanki-v-polshe-gotovyatsya-k-dramaticheskim-peremenam-21289295.html

"Придут российские танки": в Польше готовятся к драматическим переменам

"Придут российские танки": в Польше готовятся к драматическим переменам

Кризис на польско-белорусской границе развивается стремительно и реально может привести к непредсказуемым результатам, в том числе к вооруженному конфликту. 10.11.2021, Sputnik Узбекистан

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колумнисты

конфликт

польша

граница

танки

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Во всяком случае, заявления польской стороны выглядят все более воинственными и граничат с истерикой. Уже звучат призывы к НАТО о вмешательстве, а слово "война" используется все чаще. Что больше всего поражает, так это призывы ввести санкции не только против Беларуси, но и против России, не имеющей к происходящему никакого отношения. Правда, штатные критики нашей страны уже нашли "неоспоримое доказательство" причастности Кремля ко всем проблемам: расписание авиарейсов, в котором обнаружены (и это преподносится как сенсация) рейсы Москва — Минск.Но обо всем по порядку. Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко честно предупредил Европу о грядущих проблемах с мигрантами сразу после введения новых санкций против его государства весной этого года. В конце мая он, выступая перед парламентом, заявил: "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить".Мало кто на Западе тогда обратил внимание на эти слова белорусского президента. Кто-то посмеялся, кто-то отмахнулся. Как видим теперь, напрасно. Поток мигрантов (прежде всего из стран Ближнего Востока и Передней Азии) усиливается, спорадические кризисные ситуации вспыхивают на различных участках белорусской границы с Литвой и Польшей. Если раньше в каждом отдельном эпизоде счет беженцев велся на сотни, то с этого понедельника речь идет о колоннах в тысячи мигрантов, среди которых немало детей и подростков.Ту картину, которую мы наблюдаем на польско-белорусской границе, Европа уже видела в 2015 году, когда пограничники разных стран выталкивали друг к другу непрошеных гостей, переправляли их через свои границы с тем, чтобы избавиться от них, и устанавливали заграждения для того, чтобы не дать проникнуть на собственную территорию. И тогда европейцы грызлись между собой, обмениваясь взаимными обвинениями против соседей. Но сейчас уровень агрессии и паники — на порядок выше.С экранов польских телевизоров звучат алармистские призывы в стиле "Родина в опасности!" Бывший дипломат, работавший в посольстве Польши в Беларуси, а ныне политический аналитик Витольд Юраш, выступая на канале TVN24, пояснил публике: "Мы столкнулись с ситуацией фактической агрессии. Мы видим, как белорусские солдаты атакуют границу. Это больше не гибридная война, это война де-факто. Конечно, мы не стреляем друг в друга, поэтому я могу успокоить всех волнующихся: российские танки сюда не придут. Но российские танки могут появиться на нашей границе, и это драматически меняет ситуацию".Собственно, по версии Юраша и многих польских комментаторов, вся эта ситуация на границе с Беларусью затеяна в первую очередь ради того, чтобы "дать русским повод для размещения своих вооруженных сил в Беларуси". Как будто Москва и Минск должны искать дополнительные поводы для этого. Появление танков Abrams на восточных границах Польши, планы по созданию там американских военных баз, усиление военного присутствия НАТО в странах Прибалтики — вполне достаточные поводы для того, чтобы Россия и Беларусь создали единое оборонное пространство, анонсированное в сентябре этого года. И мигранты здесь совершенно ни при чем.Но обвинения в адрес России звучат в Польше обыденно и давно уже не требуют никаких доказательств. Причем поляков в этом с удовольствием подзуживают их европейские партнеры, специализирующиеся на разжигании антироссийских страхов. Лукас заключает: "Россия исследует наши слабости на всех фронтах с помощью трюков, блефа и запугивания. Она изучает чувствительность публики к миграции, к высоким ценам на энергию и слабые места в наших альянсах. Нам нужен системный, скоординированный ответ, повышающий нашу устойчивость и вырабатывающий контрмеры, которые предотвратят любые провокации в будущем".Отсюда и намерение обратиться за помощью к НАТО. Эту идею первым озвучил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, заявивший: "Возможно, уже время подумать, не пришло ли время начать реализацию четвертой статьи (Устава. — Прим. ред.) НАТО. Если наша граница будет под угрозой физического давления при участии белорусов, я имею в виду белорусские службы, то, как по мне, это повод, чтобы начать консультации в рамках Североатлантического альянса". Затем этот тезис подхватили многие СМИ и, судя по заявлениям поляков, предварительно поддержали в НАТО.Следует подчеркнуть, речь здесь пока идет не о пятой статье Устава НАТО, предусматривающей вооруженную защиту члена альянса, который подвергся атаке извне. Четвертая статья говорит лишь о консультациях в случае, если "территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой". Но польские аналитики уже вовсю призывают готовиться к применению оружия и, конечно же, усилению санкций против Минска.И тут же звучит голос из соседней Германии. "ЕС готовит санкции против Беларуси. Но что насчет Кремля?" — задается вопросом государственное информагентство DW. "Доказательство" российской причастности к кризису выглядит довольно просто: "Без согласия России Лукашенко — и этой общее мнение брюссельских дипломатов — не стал бы совершать столь длительную и все более усиливающуюся миграционную атаку против ЕС". Как видите, все просто: есть "общее мнение", и этого вполне достаточно для подобных обвинений.Но главный козырь подготовили немецкая желтая газета Bild и ее скандально известный автор Джулиан Репке. Тот всю свою деятельность посвятил "священной войне" против России. За эту одержимость в ходе Сирийской войны он получил прозвище "Джихади Джулиан", прославившись массой фейковых обвинений против нас. Но сейчас он превзошел сам себя, найдя неопровержимое "доказательство" причастности Путина и Эрдогана к миграционному кризису на границах Польши: расписание авиарейсов Минского аэропорта.Странно, что в разгар миграционного кризиса в ЕС в 2015 году никто не додумался обвинить в этом Новую Зеландию или Чили на основании наличия у них авиасообщения с аэропортами Европы. Как видите, для того, чтобы обвинить Россию, этого вполне достаточно.Ну а раз вина России "доказана", то против нее требуют также немедленно ввести санкции: для начала в виде закрытия грузовых автоперевозок на польско-белорусской границе. Правда, вопрос о том, по кому это больнее ударит в условиях тотального европейского кризиса снабжения (особенно накануне сезона рождественских распродаж), вызывает у тамошних экспертов откровенную досаду.Но есть и еще один вопрос, связанный с лицемерием и двойными стандартами Запада. Кризис на польской границе является болезненным, но пока еще не катастрофическим. Количество мигрантов, попавших в ЕС через Беларусь, исчисляется тысячами: по данным Германии, в этом году зафиксировано 8,4 тысячи таких случаев. И все это происходит на фоне обострившегося кризиса незаконной миграции из Евросоюза в Британию. Там-то счет идет уже на десятки тысяч человек. Только за минувшую среду, по данным британского МВД, на Альбион проникли 853 человека — и это только те, кто попался правоохранителям.Многие в Лондоне обвиняют в этом кризисе Францию: есть мнение, что Париж недостаточно прилагает усилий для облегчения ситуации или даже провоцирует приток нелегалов на остров. Французов винят в том, что это своеобразная месть за все политико-экономические споры, которые сейчас обострились между извечными "заклятыми друзьями".Если принять логику Еврокомиссии относительно "гибридной атаки против ЕС" со стороны Беларуси, то точно так же нужно обвинять Евросоюз в "гибридной атаке" против Британии и, соответственно, требовать введения тех же самых санкций против Брюсселя и Парижа, какие собираются вводить против Минска и почему-то Москвы, не имеющей ко всем этим кризисам никакого отношения. Но призывы примерно наказать Европу за созданные ею миграционные проблемы по понятным причинам не звучат.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211110/gasparyan-nazval-isxod-migratsionnogo-krizisa-na-granitse-polshi-i-belarusi--video-21288605.html

https://uz.sputniknews.ru/20211109/21264455.html

https://uz.sputniknews.ru/20210529/pochemu-u-zapada-net-priemov-protiv-lukashenko-18974776.html

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конфликт, польша, граница, танки