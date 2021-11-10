https://uz.sputniknews.ru/20211110/proekt-chimganskiy-les-v-uschele-aksay-vysajeny-500-sajentsev-tui-21291900.html
Проект "Чимганский лес": в ущелье Аксай высажены 500 саженцев туи
Проект "Чимганский лес": в ущелье Аксай высажены 500 саженцев туи
Неприхотливое растение является одним из лидеров по выделению кислорода круглый год и живет более 100 лет.
2021-11-10T11:50+0500
2021-11-10T11:50+0500
2021-11-10T11:50+0500
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экология
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В ущелье Аксай активисты эко-акции "Сажаем лес вместе" высадили 500 саженцев туи в рамках реализации масштабного проекта "Чимганский лес", сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. По данным Минтуризма, в программу проекта также планируется внедрить уборку замусоренных зон, введение эко-привычек отдыхающим и обязательный учет влияния на экологию при постройке новых зон отдыха.Отмечается, что лес будет находиться под круглосуточной охраной для защиты от лесорубов и пасущегося скота.По словам первого замдиректора организации "Чарвак" Азиза Нагаева, акция поможет вовлечь большое количество людей в экологическую тематику и популяризировать вопросы охраны окружающей среды. Несмотря на каменистую почву участники эко-акции выполнили план и посадили саженцы туи. Это неприхотливое растение является одним из лидеров по выделению кислорода круглый год и живет более 100 лет.Ранее в Госкомэкологии заявили, что в Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 млн саженцев деревьев, кустарников и черенков. Для реализации этой инициативы, хоким каждой области подписал дорожную карту. В соответствии с ней в том или ином регионе будут высаживать только те растения, которым подходят местные климатические условия. Сейчас в стране уже проведена инвентаризация всех деревьев, находящихся на территории бюджетных организаций: школ, детсадов, больниц и вузов.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-uzbekistane-pristupyat-k-masshtabnomu-ozeleneniyu-strany-21205977.html
https://uz.sputniknews.ru/20210824/prezident-prodlil-moratoriy-na-vyrubku-derevev-do-2024-goda-20221762.html
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акция, чимган, экология
Проект "Чимганский лес": в ущелье Аксай высажены 500 саженцев туи
Территория нового леса будет находиться под круглосуточной охраной для защиты от лесорубов и пасущегося скота.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik.
В ущелье Аксай активисты эко-акции "Сажаем лес вместе" высадили 500 саженцев туи в рамках реализации масштабного проекта "Чимганский лес", сообщает
пресс-служба Министерства туризма и спорта.
По данным Минтуризма, в программу проекта также планируется внедрить уборку замусоренных зон, введение эко-привычек отдыхающим и обязательный учет влияния на экологию при постройке новых зон отдыха.
Отмечается, что лес будет находиться под круглосуточной охраной для защиты от лесорубов и пасущегося скота.
По словам первого замдиректора организации "Чарвак" Азиза Нагаева, акция поможет вовлечь большое количество людей в экологическую тематику и популяризировать вопросы охраны окружающей среды.
Несмотря на каменистую почву участники эко-акции выполнили план и посадили саженцы туи. Это неприхотливое растение является одним из лидеров по выделению кислорода круглый год и живет более 100 лет.
Ранее в Госкомэкологии заявили
, что в Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 млн саженцев деревьев, кустарников и черенков. Для реализации этой инициативы, хоким каждой области подписал дорожную карту. В соответствии с ней в том или ином регионе будут высаживать только те растения, которым подходят местные климатические условия. Сейчас в стране уже проведена инвентаризация всех деревьев, находящихся на территории бюджетных организаций: школ, детсадов, больниц и вузов.