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Сколько бензина закупил Узбекистан с начала 2021 года
Сколько бензина закупил Узбекистан с начала 2021 года
Госкомстат обнародовал данные об экспорте бензина в Узбекистан с начала 2021 года. Эта сумма составляет 104 млн долларов.
2021-11-10T07:30+0500
2021-11-10T07:30+0500
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В ведомстве назвали страны, у которых закупает горючее Узбекистан. Среди лидеров — Россия, Туркменистан, Казахстан и Ирак.При этом за десять месяцев Узбекистан сам продал за рубеж почти 300 миллионов литров бензина — это на 137 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020-го.Однако цены на бензин на местном рынке продолжают расти. В Минэнерго объяснили, почему это происходит.
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мультимедиа , бензин, инфографика

Сколько бензина закупил Узбекистан с начала 2021 года

07:30 10.11.2021
Госкомстат обнародовал данные об экспорте бензина в Узбекистан с начала 2021 года. Эта сумма составляет 104 млн долларов.
Сколько бензина закупил Узбекистан с начала 2021 года деск - Sputnik Узбекистан
Сколько бензина закупил Узбекистан с начала 2021 года деск - Sputnik Узбекистан
В ведомстве назвали страны, у которых закупает горючее Узбекистан. Среди лидеров — Россия, Туркменистан, Казахстан и Ирак.
При этом за десять месяцев Узбекистан сам продал за рубеж почти 300 миллионов литров бензина — это на 137 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Однако цены на бензин на местном рынке продолжают расти. В Минэнерго объяснили, почему это происходит.
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