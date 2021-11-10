https://uz.sputniknews.ru/20211110/skolko-benzina-zakupil-uzbekistan-s-nachala-2021-goda-21280642.html
Сколько бензина закупил Узбекистан с начала 2021 года
Сколько бензина закупил Узбекистан с начала 2021 года
Госкомстат обнародовал данные об экспорте бензина в Узбекистан с начала 2021 года. Эта сумма составляет 104 млн долларов.
2021-11-10T07:30+0500
2021-11-10T07:30+0500
2021-11-10T07:30+0500
инфографика
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бензин
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В ведомстве назвали страны, у которых закупает горючее Узбекистан. Среди лидеров — Россия, Туркменистан, Казахстан и Ирак.При этом за десять месяцев Узбекистан сам продал за рубеж почти 300 миллионов литров бензина — это на 137 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020-го.Однако цены на бензин на местном рынке продолжают расти. В Минэнерго объяснили, почему это происходит.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , бензин, инфографика
Сколько бензина закупил Узбекистан с начала 2021 года
Госкомстат обнародовал данные об экспорте бензина в Узбекистан с начала 2021 года. Эта сумма составляет 104 млн долларов.
В ведомстве назвали
страны, у которых закупает горючее Узбекистан. Среди лидеров — Россия, Туркменистан, Казахстан и Ирак.
При этом за десять месяцев Узбекистан сам продал за рубеж почти 300 миллионов литров бензина — это на 137 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Однако цены на бензин на местном рынке продолжают расти. В Минэнерго объяснили
, почему это происходит.