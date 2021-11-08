https://uz.sputniknews.ru/20211108/u-kogo-i-skolko-benzina-zakupil-uzbekistan-v-2021-godu-21253572.html

У кого и сколько бензина закупил Узбекистан в 2021 году

У кого и сколько бензина закупил Узбекистан в 2021 году

Республика закупила топлива на сумму 104 миллионов долларов. Основных экспортеров — четыре. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан

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экономика

узбекистан

бензин

топливо

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. С начала 2021 года Узбекистан импортировал почти 300 миллионов литров бензина — это на 137 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020-го.Данные привели в Государственном комитете по статистике.В ведомстве также назвали, кто продает Узбекистану бензин. Основными странами-экспортерами являются:Между тем цены на бензин в Узбекистане продолжают расти. В Минэнерго объяснили, почему это происходит.В то же время страна массово переходит на газ и ждет запуска электромобилей. В интервью Sputnik вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал, есть ли другие альтернативы бензину в Узбекистане и что будет дальше.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-uzbekistane-podorojal-benzin-20780089.html

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узбекистан, бензин, топливо