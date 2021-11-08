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У кого и сколько бензина закупил Узбекистан в 2021 году
У кого и сколько бензина закупил Узбекистан в 2021 году
Республика закупила топлива на сумму 104 миллионов долларов. Основных экспортеров — четыре. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-08T10:17+0500
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экономика
узбекистан
бензин
топливо
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. С начала 2021 года Узбекистан импортировал почти 300 миллионов литров бензина — это на 137 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020-го.Данные привели в Государственном комитете по статистике.В ведомстве также назвали, кто продает Узбекистану бензин. Основными странами-экспортерами являются:Между тем цены на бензин в Узбекистане продолжают расти. В Минэнерго объяснили, почему это происходит.В то же время страна массово переходит на газ и ждет запуска электромобилей. В интервью Sputnik вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал, есть ли другие альтернативы бензину в Узбекистане и что будет дальше.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-uzbekistane-podorojal-benzin-20780089.html
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узбекистан, бензин, топливо

У кого и сколько бензина закупил Узбекистан в 2021 году

10:17 08.11.2021 (обновлено: 10:35 08.11.2021)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота АЗС, иллюстративное фото
Работа АЗС, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Республика закупила топлива на сумму 104 миллионов долларов. Основных экспортеров — четыре.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. С начала 2021 года Узбекистан импортировал почти 300 миллионов литров бензина — это на 137 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Данные привели в Государственном комитете по статистике.
В ведомстве также назвали, кто продает Узбекистану бензин. Основными странами-экспортерами являются:
Россия — 140,5 миллиона литров;
Туркменистан — 126,8 миллиона литров;
Казахстан — 16 миллионов литров;
Ирак — 3,6 миллиона литров.
Между тем цены на бензин в Узбекистане продолжают расти. В Минэнерго объяснили, почему это происходит.
В то же время страна массово переходит на газ и ждет запуска электромобилей.
В интервью Sputnik вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал, есть ли другие альтернативы бензину в Узбекистане и что будет дальше.
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